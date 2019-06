The Voice of Italy 2019 | Carmen Pierri finalista ma minorenne | collegamento dall' hotel

The Voice 2019 vince Carmen Pierri. Seconda Brenda e terza Miriam : The Voice 2019 la vincitrice è Carmen Pierri. In Seconda posizione troviamo Brenda e in terza Miriam Ayaba del team ElettraÈ andato in scena l’ultimo atto di questa edizione 2019 di The Voice of Italy, condotta da Simona Ventura e con Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Morgan e Guè Pequeno nelle vesti di coach.Dopo un il lungo percorso a spuntarla è stata Carmen Pierri del team capitanato da Gigi D’Alessio.The Voice 2019 classifica ...

The Voice - la finale : Simona Ventura si prende la sua rivincita in Rai : Puntata di chiusura tra tensione e intrattenimento per The Voice. I quattro finalisti si sono scontrati a colpi di canzoni per guadagnarsi la gloria finale, la possibilità di esibirsi all’Arena di Verona nel corso dei Music Awards e l’opportunità di ottenere un contratto discografico importante. Ad attirare l’attenzione, però, non solo i coach e Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence, Carmen Pierri e Diablo, finalisti del programma, ma ...

The Voice 2019 : anticipazioni e ospiti finale di stasera 4 giugno : The Voice 2019: anticipazioni e ospiti finale di stasera 4 giugno Mancano poche ore alla tanto attesa finale di The Voice of Italy 2019, il format musicale in onda su Rai 2. I knockout sono stati la fase eliminatoria più dura per i nostri giovani concorrenti, ma ne sono usciti tutti a testa alta. Solo quattro dei dodici semifinalisti, uno per ciascun team, hanno avuto accesso alla fase finale. Elettra, la più titubante, porta in finale la ...