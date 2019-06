Tentazione di Siracusa | come la filosofia ha guardato le migrazioni

huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) “Questa fu ladi Platone,sapete, e seguendo il suo paradigma soprannominerò “di” qualsiasi esperienza di questo tipo: un filosofo crede di essere qualificato per illuminare con i suoi consigli politici un’arte o un potere di governare”.Il 18 Gennaio 2001, il filosofo Jacques Derrida in occasione del ricevimento della cittadinanza onoraria di, tenne un discorso, con largo anticipo sugli avvenimenti di questi anni e prima dell’attacco alle torri gemelle dell’11 Settembre. Derrida parlò della crisi degli Stati nazione, dellee della questione della cittadinanza.Da pochi giorni quel discorso è arrivato in libreria in un volume curato da Caterina Resta per Mimesis, dal titolo, appunto, “di”.Ciò che Derrida provò a raccontare ...