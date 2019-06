Tennis | Fabio Fognini in top 10 | quanti soldi ha guadagnato? Sfondato il muro dei 13

Tennis - Ranking Atp in tempo reale : Fabio Fognini n.10 della classifica mondiale! : A causa della sconfitta patita oggi al Roland Garros, Stan Wawrinka non può più scavalcare Fabio Fognini nella classifica ATP, e così, dato che i sei Tennisti ancora in corsa nello Slam parigino sono già tutti davanti al nostro portacolori, il ligure è certo di essere da lunedì il nuovo numero dieci del mondo. Di seguito la classifica aggiornata in tempo reale del Ranking ATP: classifica ATP in tempo reale (Top 20) 1 Novak Djokovic SRB 12355 2 ...

Tennis - Fabio Fognini diventa top10 se…le possibili combinazioni. Decisiva la sfida Federer-Wawrinka : Si è concluso ieri, al termine di una battaglia di 4 set durata quasi tre ore, l’avventura di Fabio Fognini al Roland Garros 2019. Il Tennista ligure si è fermato agli ottavi di finale dello slam parigino con il tedesco Alexander Zverev dopo essere anche passato in vantaggio di un parziale, per poi subire la rimonta del numero 5 del ranking mondiale. Il nativo di Arma di Taggia può comunque ritenersi soddisfatto del proprio torneo e più in ...

Tennis - Fabio Fognini e il sogno top-10 : le possibili combinazioni per centrare l’obiettivo : Il Roland Garros 2019 ieri ha riservato liete notizie ai nostri portacolori. Il successo sorprendente di Salvatore Caruso contro il ben più quotato Gilles Simon, padrone di casa, e del nostro n.1 Fabio Fognini ha fatto sorridere gli appassionati di Tennis del Bel Paese. In particolare, il ligure, sceso sul campo n.1 contro l’argentino Federico Delbonis nel match di chiusura del programma, ha messo in mostra un gioco, a tratti, degno del ...

Tennis - Ranking ATP (27 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini n.12 del mondo : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il giocatore nativo di Belgrado, nel giorno del suo esordio al Roland Garros 2019, è in vetta alla graduatoria (12355 punti) a precedere il trionfatore del torneo di Roma Rafael Nadal (7945 punti), altro grande favorito per il successo a Parigi. In terza posizione l’elvetico Roger Federer (5950 punti), tornato a calcare la terra rossa francese ieri, sconfiggendo il ...

Tennis - Fabio Fognini alla vigilia del Roland Garros : “Parigi è il mio torneo preferito - voglio lasciare un segno” : Mancano soltanto pochi giorni all’inizio del Roland Garros 2019 e l’esponente principale del movimento azzurro sembra determinato e sicuro. Fabio Fognini ha infatti appena concluso un breve ritiro di tre giorni a San Marino dopo ha potuto lavorare con Corrado Barazzutti per mettere a punto la condizione e sistemare gli ultimi dettagli in vista dell’appuntamento più atteso della stagione. Dalle pagine del Corriere dello Sport il ...

Tennis - Ranking ATP (20 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini è n.11 del mondo : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il giocatore nativo di Belgrado, finalista degli Internazionali d’Italia 2019, è in vetta alla graduatoria (12355 punti) a precedere il trionfatore del torneo di Roma Rafael Nadal (7945 punti), che si sta preparando nel miglior modo possibile in vista del Roland Garros 2019 (26 maggio-9 giugno). In terza posizione l’elvetico Roger Federer (5950 punti), costretto al ...

Tennis - Fabio Fognini annuncia il forfait a Ginevra - al suo posto wild card per Alexander Zverev : Fabio Fognini dà appuntamento direttamente al Roland Garros: il ligure, eliminato agli ottavi da Stefanos Tsitsipas agli Internazionali d’Italia di Roma, ha rinunciato a disputare il torneo ATP 250 di Ginevra, in Svizzera, che oggi vede partire le qualificazioni e domani il tabellone principale. Il ligure dunque giocherà direttamente il secondo Slam stagionale: al suo posto concessa una wild card al tedesco Alexander Zverev, eliminato a ...

Fabio Fognini e il Tennis mentale di coach Josè Perlas : La prossima frontiera? Il mentale. Lo sport tutto, e il tennis in particolare, al Simposio del Foro Italico di Roma, pre-Masters 1000, indica la strada. Il guru Nick Bollettieri benedice il percorso. José Perlas, coach spagnolo dal super pedigree sorride sornione ripensando a come ha cambiato la vita a molti talenti indecisi. Da Carlos Moya, che ha portato a una finale, a un titolo Slam e addirittura al numero 1 del mondo, all'altro iberico ...

Tennis - Ranking ATP (13 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini si avvicina alla top-10 : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Nole, dopo il trionfo nel Masters 1000 di Madrid, ha rafforzato la propria leadership portandosi a quota 12115 punti davanti allo spagnolo Rafael Nadal (7945). Alle loro spalle qualcosa cambia visto che l’austriaco Dominic Thiem (quarto) scavalca il tedesco Alexander Zverev (quinto), che risente dell’eliminazione ai quarti di finale del 1000 spagnolo. In terza ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati degli ottavi di finale (9 maggio). Avanti tutti i big - fuori Fabio Fognini e Kei Nishikori : Si sono disputati oggi a Madrid gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Tennis: sulla terra battuta spagnola l’unica (parziale) sorpresa di giornata è l’eliminazione del nipponico Kei Nishikori, testa di serie numero 6, per mano dell’elvetico Stan Wawrinka. Purtroppo in casa Italia arriva l’eliminazione dell’ultimo azzurro in gara. Abbiamo parlato in separata sede della sconfitta del nostro Fabio Fognini ...

Tennis : Fabio Fognini - ora la top-10 è più difficile. Decisivi Roma e Roland Garros : Fabio Fognini è stato eliminato dal Masters 1000 di Madrid. Il Tennista ligure si è arreso agli ottavi di finale contro l’austriaco Dominic Thiem ed è una sconfitta che ha rallentato la corsa del nativo di Arma di Taggia alla top-10 del ranking mondiale. Da lunedì Fognini sarà il nuovo numero undici del mondo, sua miglior classifica di sempre, ma il distacco dal decimo posto di Marin Cilic potrebbe aumentare ancora al termine di questa ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini deve cedere ad un grande Dominic Thiem ai quarti di finale. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per il nostro Fabio Fognini (n.12 del mondo) impegnato questo pomeriggio negli ottavi di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il ligure, tornato abile dopo l’infortunio rimediato nel giorno del trionfo a Montecarlo, si è dovuto arrendere all’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking e del ...

Tennis - Fabio Fognini può entrare in top ten : deve battere Thiem e sperare. Tutte le combinazioni a Madrid : Fabio Fognini può entrare nella top ten del ranking ATP già questa sera. Il ligure ha bisogno di due risultati per poter festeggiare: battere Dominic Thiem negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid e contemporaneamente sperare in una sconfitta di Marin Cilic contro Laslo Djere. Il vincitore di Montecarlo si è lasciato alle spalle un piccolo problema fisico che lo aveva attanagliato dopo l’apoteosi nel Principato e sembra avere ...

Tennis - ATP Estoril 2019 : Fabio Fognini si ritira. Il ligure tornerà a Madrid : Altro ritiro per Fabio Fognini. Il ligure non ha ancora recuperato da un infortunio muscolare alla coscia e non scenderà in campo nel torneo ATP di Estoril. Fognini si è fatto male durante la finale del Masters 1000 di Montecarlo e aveva già saltato la scorsa settimana il torneo di Barcellona. Il nativo di Arma di Taggia tornerà a giocare nel Masters 1000 di Madrid. Comincerà dunque dalla terra rossa spagnola la scalata del numero 12 del mondo ...