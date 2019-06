Stuprata da bambina | ottiene l' eutanasia a 17 anni per depressione «Respiro | ma non vivo

Olanda - eutanasia a Stuprata da bambina : 17.57 Una ragazza olandese di 17 anni, Noa Pothoven, ha chiesto e ottenuto, dopo una lunga battaglia, l' eutanasia , legale nei Paesi Bassi, dopo anni di sofferenze seguite ad una violenza subita da bambina . La giovane è morta in casa con l'assistenza madica fornita da una clinica specializzata. La ragazza aveva dichiarato di non sopportare più di vivere a causa della depressione, a seguito dello stupro che avevo subito. Soffriva anche di stress ...

Noa - Stuprata da bambina - a 17 anni sceglie l'eutanasia : «Respiro - ma non ho mai vissuto» : Si chiamava Noa Pothoven, aveva 17 anni e la sua storia arriva dai Paesi Bassi. È morta domenica scorsa nel soggiorno della sua casa ad Arnhem, con il supporto dei medici...

Noa morta a 17 anni : Stuprata da bambina - ottiene l'eutanasia per depressione. «Respiro - ma non vivo più» : Da bambina era stata violentata, e quegli abusi le hanno portato sofferenza e depressione per tutta la vita, fino alla sua tragica fine: sta facendo discutere la storia di Noa Pothoven, una ragazzina...