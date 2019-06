Storico Fognini | riporta un tennista italiano nella top ten Atp dopo 40 anni

Traguardo Storico per Fognini : è il terzo italiano ad entrare nella top 10 : Fabio Fognini nella storia: è il terzo azzurro ad entrare nella top ten del ranking mondiale ATP dell’era Open Fabio Fognini avrà guardato sicuramente con molta attenzione la sfida di questo pomeriggio tra Wawrinka e Federer valida per i quarti di finale del Roland Garros. Alla fine, a spuntarla è stato Re Roger, che ha mandato al tappeto il suo connazionale nel derby svizzero, in quattro set, staccando il pass per la semifinale ...