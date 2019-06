Storia di Oppo | il gigante degli smartphone che si è affacciato in Europa

Una startup italiana che facilita deal globali tra aziende : la Storia transatlantica di Opportunity Network : «Sono stato per 4 anni in azienda con mio padre - spiega - mentre studiavo alla Cattolica economia e gestione dello spettacolo. Poi ho lavorato per BCG per due anni e mezzo e sono stati loro a ...

Verso il voto - l'opposizione : «Per noi nessun rispetto - finisce la legislatura peggiore della Storia» : ... aprendo un processo ancora in corso, al primo consiglio comunale nel 2014, il capogruppo di opposizione Riccardo Ciaffarafà per una dichiarazione politica in Consiglio comunale, a nome dell'unico ...

Appendino : "Purtroppo la Storia non insegna mai abbastanza" : 'Purtroppo la storia non insegna mai abbastanza'. La sindaca Chiara Appendino, durante la cerimonia di ricordo dei partigiani e deportati al cimitero Monumentale, si dice preoccupata per il riemergere ...

"Unknown Pleasure" - la tragica Storia di un album che ha cambiato molte vite. Alcune anche troppo : C'è un suono che penetra le misteriose caverne dell'io, un suono che è lo specchio esatto delle paure e della confusione, un suono scolpito ed essenziale di basso e batteria, una chitarra ...

FI - più che una Storia - un trionfo troppo grande : Dentro FI invece i leader sono appassiti davanti al leader Aristos vittorioso nello sport e nel business innovativo dei media, l'uomo dotato di qualità straordinarie per capacita comunicative, per ...

Alberto Angela scrive ‘la Storia degli italiani’ e la fa semplice. Per me anche troppo : So bene di rischiare il pubblico ludibrio. Ma mi conforta non essere “il primo”. Mi ha anticipato Ernesto Galli della Loggia. Parlare della celebrità in tema di divulgazione dei beni culturali e non per unirsi alla larghissima schiera dei fan può essere pericoloso. Discutere alcune affermazioni del protagonista del successo televisivo Meraviglie d’Italia può essere rischioso. Ma ne vale la pena. Alberto Angela è, senza possibilità di ...

“Non puoi fare la bagnina perché sei troppo bella - distrai i bagnanti” : la Storia di Alice : Non può fare la bagnina perché “troppo bella”. La storia di Alice Soldi, 26 anni, la racconta Il Resto del Carlino: “Per lavorare nella stagione estiva – ha spiegato la ragazza al quotidiano- sono costretta ad andare a Numana ma con aggravio dei costi per vitto e alloggio. Io vorrei farlo nelle nostre spiagge”. E perché non può farlo? “Come fa una ragazza ad andare a salvare un uomo grosso che affoga in mezzo ...