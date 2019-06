Storia di Oppo | il gigante degli smartphone che si è affacciato in Europa

agi

(Di martedì 4 giugno 2019) Dopo il panico iniziale, quasi nessuno crede più davvero all'Armageddon in casa Huawei. La proroga di 90 giorni concessa a Google e agli altri brand statunitensi per cessare la collaborazione con il marchio cinese è il segno, insieme ad altri segnali di allentamento della tensione, che tutto dovrebbe risolversi durante l'estate. Ma se non dovesse succedere e la guerra dei dazi facesse di Huawei la prima vittima eccellente, chi si prenderebbe quella sostanziosa fetta di mercatolasciata libera? Va detto che già nelle ore immediatamente dopo lo scoppio della crisi si era capito che il bando di Google era per la casa cinese soprattutto un danno di immagine e a dimostrazione della confusione che regna dalle parti di Huawei ci sono i dubbi che circondano la messa sul mercato dell'Honor 20Pro, lodel brand spin-off che – si dice – potrebbe non arrivare mai in ...

