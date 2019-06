Steam apre gli sconti dedicati alla giornata mondiale dell' ambiente

eurogamer

(Di martedì 4 giugno 2019) Se sietericerca di qualche nuovo titolo PC a basso prezzo, allora i nuovi saldipromossi dapotrebbero fare al caso vostro. Come riporta Rock Paper Shotgun, glisaranno disponibili fino al 7 giugno e prevedono decine di titoli che hanno in qualche modo a che vedere con l', precisiamo che parte dei ricavati sarà devoluto ad associazioni come Greenpeace, World Land Trust e The Nature Conservatory. Di seguito potete trovare alcune tra le offerte più interessanti, per la lista completa vi rimandiamosezione apposita di:Come detto sopra, i saldisono già disponibili e termineranno sabato 7 giugno. Leggi altro...