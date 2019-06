Sposarsi in Italia nel 2019 è un vero salasso economico

gqitalia

(Di martedì 4 giugno 2019) Il «Sì, lo voglio» è questione di amore, certo. Ma a quanto pare anche di conto in banca. Secondo un recente studio dell'Osservatorio Prezzi della Federconsumatoriincosta sempre di più: nel, infatti, per una cerimonia da 100 invitati si arriva a spendere in media dai 37.418 ai 63.874 euro, con un aumento compreso tra l'1 e il 2% rispetto allo scorso anno. Certo, lista nozze e bustarelle varie in arrivo da parenti e amici possono aiutare ad attutire la spesa, ma l'ammontare finale resta ugualmente stellare. La voce di spesa più consistente resta quella del ricevimento. Un pranzo tradizionale, con portate che vanno dall'aperitivo al dolce, torta esclusa, rischia di costare tra i 16 e i 22 mila euro. Senza poi riuscire mai a mettere d'accordo tutti gli invitati, viene da aggiungere. Altro tasto dolente, ...

BI_Italia : 15 cose sulle relazioni di coppia che tutti dovrebbero conoscere prima di sposarsi - blogofbrowneyes : RT @bringmehvme: x: Lou e El sono in Italia per sposarsi larries: - gioventubrucata : RT @bringmehvme: x: Lou e El sono in Italia per sposarsi larries: -