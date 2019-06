Sono solo Fantasmi Christian De Sica dà il via alle riprese «Oggi comincia il nostro film»

Sono solo Fantasmi : De Sica - Tognazzi e Buccirosso sfrecciano in auto sul Lungomare di Mergellina a Napoli : Ciak per Sono Solo Fantasmi: avvistati Christian De Sica, Gian Marco Tognazzi e Carlo Buccirosso. Arrivano da Instagram, le prime foto dal set di Sono Solo Fantasmi, il nuovo film scritto, diretto ed interpretato da Christian De Sica. Con lui il figlio Brando e altri due grandi protagonisti del cinema ...

Atalanta - Ilicic vuole andare via : “Pronto a nuove sfide - ma in Italia! Sono interessato solo ai migliori club. Sul Napoli…” : Josep Ilicic, attaccante dell’Atalanta, vuole un top club in Italia con la Champions League Il centrocampista dell’Atalanta, Josip Ilicic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Ekipa24 sulle voci di calciomercato che circolano sul suo futuro e che lo accostano anche alla SSC Napoli.Queste le sue dichiarazioni: Ilicic, le sue idee sul futuro “Non Sono più giovane. Il mio manager si occupa degli interessi nei ...

Serie A - l’indagine del Cies : secondi solo a Cipro per numero di stranieri ma gli italiani Sono poco richiesti [DETTAGLI] : Uno studio del Cies, ripreso dal Corriere dello Sport, rivela un aspetto poco gratificante del calcio italiano: la Serie A esporta pochi calciatori italiani mentre il nostro campionato è pieno di stranieri. L’Italia è 26^ per numero di giocatori espatriati (144) ed è la Nazione con la media stranieri per club più alta (16,1%) dopo Cipro (17,3%). Si parla da sempre del problema della nostra Nazionale. Questo studio non fa che ...

MotoGp - Domenicali punge Lorenzo : “Sono incazzato con lui - quella frase sul casco gli crea solo nemici” : Il CEO Ducati ha parlato della situazione che sta vivendo Lorenzo alla Honda, sottolineando di essere arrabbiato con lui Jorge Lorenzo rappresenta ormai il passato per la Ducati, ma Claudio Domenicali non smette di… pensare a lui. Il CEO Ducati ha analizzato il momento che sta vivendo il maiorchino alla Honda, una situazione davvero complicata che lo mette in una posizione scomoda rispetto a Marc Marquez. Alessandro La Rocca ...

Sono solo Fantasmi Christian De Sica dà il via alle riprese «Oggi comincia il nostro film» : Christian De Sica dirige l'horror comedy italiano con Gianmarco Tognazzi, Carlo Buccirosso e suo figlio Brando. Sono partite ieri, 3 giugno 2019, le riprese del nuovo film di Christian De Sica. “Sono solo Fantasmi” soggetto di Nicola Guaglianone verrà girato interamente a Napoli. Nel cast, oltre ...

Nuove OxygenOS stabili per OnePlus 6 e 6T - ma le patch Sono “solo” quelle di maggio : OnePlus ha iniziato il rilascio delle Nuove release stabili per OnePlus 6 e 6T che includono le patch di sicurezza di maggio L'articolo Nuove OxygenOS stabili per OnePlus 6 e 6T, ma le patch sono “solo” quelle di maggio proviene da TuttoAndroid.

Il presidente delle Filippine Duterte : "Ero gay ma poi mi Sono curato da solo" : “Ero gay ma poi mi sono curato da solo”. Con queste parole Rodrigo Duterte, il controverso presidente delle Filippine, ha fatto nuovamente parlare di sé a proposito di temi riguardanti l’omosessualità.Durante il discorso alla comunità filippina di Tokyo, Duterte ha accusato il suo avversario politico, il senatore Antonio Trillanes IV, di essere gay, rafforzando così la sua tesi, ovvero che ...

Banca Virtuale : cos’è e come funziona - quali Sono le migliori banche virtuali italiane solo online : In un mondo del tutto digitalizzato e smart, anche la finanza non poteva che adeguarsi in questo proponendo dei servizi veloci, comodi e dai costi nettamente inferiori, che vanno sotto il format chiamato Banca Virtuale. Questa si configura come una soluzione adatta alla frenesia dei tempi moderni, ma che a volte può risultare oscura. Ecco dunque una breve e completa guida per comprendere cos’è una Banca Virtuale, qual’è il suo funzionamento e ...

Luca Palamara : “Contro di me solo fango. Nella guerra fra correnti Sono saltato in aria io” : Luca Palamara esce da 3 ore di interrogatorio a Perugia, sale in macchina, si precipita verso Roma. Il telefonino squilla in continuazione. Lui risponde a raffica. È di umore nero, ma anche combattivo. «Mi ha investito una montagna di fango». Deve riuscire a convincere l’Italia di non essere un magistrato infedele al servizio di oscuri faccendieri,...

Enrico Ruggeri : "La buona musica posSono farla solo i ricchi. Uno come Mahmood guadagna meno di una baby sitter" : “La buona musica? Roba per ricchi”, ne è convinto Enrico Ruggeri. Il cantante ai microfoni di “The Shooter”, il programma di Pop Economy dedicato all’economia dell’industria discografica, ha dichiarato: “Le cose interessanti, le cose innovative e rivoluzionarie, le faranno i ricchi”.Ruggeri ha le idee chiare e sostiene una tesi precisa: “L’economia e la musica hanno sempre ...

Zingaretti archivia la sinistra : “Centro? Nostre forze Sono solo in una direzione” : "Di fronte ai pericoli della destra il campo democratico deve essere abitato da altre forze oltre al Pd. Ma abbiamo il compito di concentrarci soprattutto sul Pd, coltivare al massimo la pianticella che abbiamo piantato". Lo dice Nicola Zingaretti alla Direzione Pd. "Io non abbandono affatto l'idea di una vocazione maggioritaria" ma che non vuol dire "occupare tutti gli spazi" o "arroganza sprezzante" quanto piuttosto "l'ambizione di diventare ...

Matteo Renzi pronto a lasciare il Pd : "Sono fedele solo all'Italia - nel mio futuro c'è altro" : Sarà fedele solo all'Italia Matteo Renzi, non al Pd. "Dobbiamo lealtà non alla Ditta ma al Paese", ripete durante una diretta Facebook. Una frase che, sottolinea il Giornale, ha lasciato sorpresi quanti attendono da tempo un segnale da parte dell'ex premier che indichi l'intenzione di fare "qualcosa