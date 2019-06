Smantellato il clan Fragalà | trovata anche la formula di affiliazione

ilgiornale

(Di martedì 4 giugno 2019) Francesca Bernasconi Per entrare a far parte del, i futuri mafiosi dovevano fare un "giuramento di sangue", con tanto di immagine di San Michele Arcangelo e un fazzoletto di seta annodato a un coltello Sequestri, minacce, estorsioni e traffico di droga. Erano queste le principali attività delmafioso, attivo nell'area metropolitana di Roma e in provincia di Catania,questa mattina dai carabinieri del Ros, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma. Secondo gli investigatori, ilaveva creato "un pesante clima di intimidazione ai danni di commercianti e imprenditori locali, costretti a subire estorsioni attraverso attentanti dinamitardi e minacce". Ma gli affiliati non si limitavano a questo. Nel corso dell'operazione dei carabinieri, denominata "Equilibri", infatti, i militari dell'Arma hannosventato un sequestro di ...

palermo24h : Droga, armi, estorsioni e giuramento di sangue: smantellato clan Fragalà - 48OreNews : RT @SkyTG24: ‘#ndrangheta, smantellato un clan a Crotone: 35 persone arrestate -