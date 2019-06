Siviglia | Lopetegui sarà il nuovo tecnico | manca solo la firma

calcioweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Un anno fa, di questi tempi, era pronto ad iniziare l’avventura con la Spagna ai Mondiali di Russia. Poi, l’accordo con il Real prima dell’inizio e il clamoroso esonero da parte della federazione. Tanta sfortuna e una scelta “maledetta” per Julian, che pochi mesi dopo ha concluso la sua esperienza coi blancos per scarsi risultati. Adesso, ilspagnolo è vicino alla panchina del. I media spagnoli danno la cosa per fatta e l’ufficialità dovrebbe arrivare in settimana. A frenare negli ultimi giorni l’operazione è stata anche la tragedia che ha colpito il club andaluso, con la morte e i funerali di Josè Antonio Reyes. Monchi comunque, scrive oggi ‘AS’, ha ormai definito l’operazione edovrebbe a brevere un contratto triennale. L'articoloil: ...

