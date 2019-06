Simona Ventura menziona Belen | De Martino | sorriso al miele in diretta

The Voice - la finale : Simona Ventura si prende la sua rivincita in Rai : Puntata di chiusura tra tensione e intrattenimento per The Voice. I quattro finalisti si sono scontrati a colpi di canzoni per guadagnarsi la gloria finale, la possibilità di esibirsi all’Arena di Verona nel corso dei Music Awards e l’opportunità di ottenere un contratto discografico importante. Ad attirare l’attenzione, però, non solo i coach e Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence, Carmen Pierri e Diablo, finalisti del programma, ma ...

«The Voice of Italy 6» - ultimo atto : la parola a finalisti - coach (e Simona Ventura) : MIRIAM DI CRISCIO - TEAM ELETTRACARMEN PIERRI - TEAM GIGI BRENDA CAROLINA LAWRENCE - TEAM GUÉDOMINIQUE CHILLÉ LOUF - TEAM MORGANAlla conferenza che, di rito, precede la finale di The Voice of Italy, Simona Ventura si è presentata con una benda sull’occhio destro. Una cosa simile a quella che Madonna si è messa addosso allo scorso Eurovision. «Non è facile vedere solo con l’occhio sinistro, ma questo vuole essere un tributo a Madonna: indosso ...

The Voice of Italy 2019 - Simona Ventura a Blogo : "Un'esperienza straordinaria - ho pensato all'intrattenimento per tutta la famiglia 2.0" : Andrà in onda domani sera, alle 21,10 circa, la finale di The Voice of Italy 2019, condotto, per la prima volta, da Simona Ventura e con quattro coach inediti: Gigi d'Alessio, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Morgan. Dopo le Blind Auditions, Battles e Knockout, martedì 4 giugno 2019 scopriremo chi, dei quattro finalisti, sarà decretato come "la voce" d'Italia. A contendersi il primo posto sono rimasti Miriam Ayaba (del team di Elettra ...

The Voice of Italy 2019 - Simona Ventura a Blogo : "Un'esperienza straordinaria - ho pensato all'intrattenimento per tutta la famiglia 2.0" : Andrà in onda domani sera, alle 21,10 circa, la finale di The Voice of Italy 2019, condotto, per la prima volta, da Simona Ventura e con quattro coach inediti: Gigi d'Alessio, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Morgan. Dopo le Blind Auditions, Battles e Knockout, martedì 4 giugno 2019 scopriremo chi, dei quattro finalisti, sarà decretato come "la voce" d'Italia. A contendersi il primo posto sono rimasti Miriam Ayaba (del team di Elettra ...

Mara Venier verso il raddoppio : Simona Ventura sua competitor? : Domenica In: Mara Venier in onda anche di sabato con un altro programma? Domenica 26 Maggio è finita la fortunatissima edizione di Domenica In di Mara Venier. E in base a diverse indiscrezioni circolate on line in questi ultimi giorni pare che la verace conduttrice di origini venete tornerà anche la prossima stagione Tv sempre alla guida del programma domenicale. Ma non è finita qua perchè, in base ad altre indiscrezioni raccolte dal popolare ...

Chi è Caterina - la figlia adottiva di Simona Ventura : Simona Ventura ha due figli naturali, nati dal tempestoso matrimonio con Stefano Bettarini, ma anche una figlia adottiva, Caterina, con la quale è riuscita a instaurare un legame strettissimo e affettuoso. Uno di quelli che segna in maniera indelebile la vita delle persone ridefinendo le loro priorità. Nel 2006 Simona Ventura era già madre di due figli e credeva di avere una vita assolutamente piena, da ...

Simona Ventura condurrà Pechino Express? La risposta di Freccero : Simona Ventura al timone di Pechino Express? Risponde il direttore di Rai2 Carlo Freccero, attuale direttore di Rai2, ha rilasciato qualche ora fa a Blogo un’intervista in cui ha fatto un primo bilancio della sua direzione sulla seconda rete Rai. Freccero ha risposto alla domanda sul futuro di Simona Ventura su Rai2 al timone di Pechino Express così: “No. Devo ancora fare le coppie…. Simona Ventura ha anche altri progetti. ...

Chi non vorrebbe fare un limone con Gué! La battuta piccante di Simona Ventura a Pequeno : Simona Ventura a The Voice of Italy sta riscuotendo un buon successo. E per la prima volta all'interno del talent show di Rai 2 cominciano ad esserci degli "interessamenti" tra i giudici stessi. Prima Morgan nei confronti di Elettra Lamborghini. Ora, anche Simona Ventura avrebbe fatto una battuta piccante su Gué Pequeno.,, la Ventura ha candidamente ammesso: "Chi non vorrebbe fare un limone con Gué". Neanche il tempo di finire la frase che ...

Carlo Freccero a Blogo : "Simona Ventura a Pechino Express? No. Fazio su Rai2? Sì - ma... The Voice? Contentissimo anche per ascolti" : (video in arrivo)A margine della conferenza stampa di presentazione di Realiti, il programma con Enrico Lucci che debutterà mercoledì prossimo in prima serata, Carlo Freccero ha risposto ad alcune domande di Blogo. A proposito di The Voice, la cui puntata di ieri ha fatto registrare il più basso ascolto di sempre, ha spiegato:Un bilancio? Sono soddisfattissimo, ha riposizionato la rete verso un target più giovane e commerciale; e abbiamo fatto ...

Simona Ventura all’angolo - brutte notizie per la conduttrice di The Voice : Simona Ventura e il suo The Voice finiscono al tappeto. Il talent musicale di Rai 2 ha raccolto 1.385.000 spettatori, pari al 7,47% di share. La puntata di ieri è stata molto commentata sui social network, in particolar modo su Twitter, ma questo non basta per far lievitare gli ascolti di The Voice, che quest’anno non può essere considerato un grande successo. Ed è un peccato, visto che c’era tutto quello che serviva per dargli nuova linfa ...

Simona Ventura e Gué Pequeno - feeling : clip ‘romantica’ - fan gongolano : Simona Ventura e Gué Pequeno, che feeling: la clip ‘romantica’ mandata in onda a The Voice, i fan gongolano Wow, che feeling tra Simona Ventura e Gué Pequeno. Durante la semifinale di The Voice of Italy, tra un’esibizione e l’altra dei concorrenti rimasti in gara, è stata mandata in onda una spassosa clip che ha […] L'articolo Simona Ventura e Gué Pequeno, feeling: clip ‘romantica’, fan gongolano ...

The Voice - Simona Ventura di nuovo in giallo. Ma sbaglia : Serata di battle per The Voice. E finalmente cambio look per Simona Ventura, che sfoggia un tailleur giallo paglierino, scatenando l’ironia dei fan sui social. Abbandonati gli abiti delle Blind Audition, che abbiamo visto per ben quattro puntate consecutive, giudici e conduttrice sfoggiano tutti un nuovo look per la quinta serata del talent. Come di consueto, Simona Ventura opta per un outfit total yellow: un tailleur con pantaloni a zampa ...

The Voice - Simona Ventura di nuovo in giallo. Ma delude i fan : Serata di battle per The Voice. E finalmente cambio look per Simona Ventura, che sfoggia un tailleur giallo paglierino, scatenando l’ironia dei fan sui social. Abbandonati gli abiti delle Blind Audition, che abbiamo visto per ben quattro puntate consecutive, giudici e conduttrice sfoggiano tutti un nuovo look per la quinta serata del talent. Come di consueto, Simona Ventura opta per un outfit total yellow: un tailleur con pantaloni a zampa ...

Simona Ventura e Giovanni Terzi - palpiti d’amore : confidenze di coppia : Simona Ventura e Giovanni Terzi, palpiti d’amore: la coppia in confidenza Travolgente amore quello vissuto da Giovanni Terzi e Simona Ventura. Il giornalista e la conduttrice proseguono spediti sulle ali dei sentimenti e pare proprio che il feeling sia destinato a durare. Anzi, ogni giorno sembra aumentare sempre più. Non si tratta di ragionamenti fatti […] L'articolo Simona Ventura e Giovanni Terzi, palpiti d’amore: confidenze ...