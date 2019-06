Sicilia | Alla Fondazione Orchestra sinfonica il ritorno di Ester Bonafede

I treni Intercity provenienti dalla Sicilia fermeranno a Gioia Tauro : La stazione di Gioia Tauro beneficia di una scelta importante presa da RFI. Dopo il nulla osta ricevuto dal Ministero

Fusilli freschi alla Siciliana : Fusilli freschi alla siciliana Fusilli freschi alla siciliana Ingredienti: un sugo al pomodoro semplice( io lo faccio con olio un pezzetto di formaggio pecorino basilico e sale), Fusilli corti, 2 melanzane tagliate a pezzi con la buccia e fritte..2 uova sode a pezzetti, 150gg prosciutto cotto a dadini, 150g provola, formaggio grattugiato, 1 salsiccia sbriciolata passata in padella, un po’ di ricotta romana. Preparazione: Una volta ...

Ambiente : premiato l’impegno di Marevivo Sicilia Alla 29ª edizione del premio Mimosa D’Oro 2019 : Assegnato per la prima volta anche all’Ambiente il prestigioso riconoscimento Mimosa D’Oro dello storico circolo culturale Renato Guttuso di Favara (AG) nella persona di Mariella Gattuso, direttore regionale dell’associazione Marevivo Sicilia, per l’impegno profuso nell’ambito dell’educazione ambientale e della salvaguardia del territorio e del mare di Sicilia Giunto oramai alla sua 29ª edizione il premio afferma l’impegno delle donne in ambito, ...

Meteo Sicilia - allerta gialla della Protezione Civile : domenica 26 maggio : Protezione Civile annuncia un’allerta Meteo gialla dalle prime ore di domani, domenica 26 maggio 2019, e per le successive 24-36 ore, in Sicilia

Capodogli spiaggiati in Sicilia - Greenpeace : “Il mare ci sta mandando un segnale di allarme” [GALLERY] : Greenpeace diffonde oggi le immagini raccolte dai ricercatori del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA) dell’Università degli Studi di Padova durante le necroscopie degli ultimi due Capodogli spiaggiati in Sicilia. In uno dei due esemplari esaminati ieri, quello spiaggiato nei pressi di Palermo, sono stati ritrovati un pezzo di appendiabiti e un pezzo di plastica dura. Nell’altro esemplare esaminato ieri, quello trovato nei ...

Palermo : fiumi di droga dalla Campania alla Sicilia - 19 arresti (2) : (AdnKronos) - A fornire la droga erano Giovanni Visiello e Savino Intagliatore che in più occasioni si sono spostati dalla Campania a Palermo per incontrare Di Maggio e Dragotto. Il ruolo di corriere del denaro per il pagamento delle fornitura era affidato a Pietro Morvillo che provvedeva anche alla

Palermo : fiumi di droga dalla Campania alla Sicilia - 19 arresti : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - La droga, soprattutto hashish e marijuana, arrivava dalla Campania e dalla Calabria a Palermo e da qui riempiva le principali piazze di spaccio del capoluogo ma anche delle altre province della Sicilia. Sono in tutto 19 le persone arrestate all'alba di oggi dalla poliz

La sfida di Alberto - in bici dalla Sicilia Alla Norvegia : "Voglio superare i miei limiti" : L'impresa di un 30enne Siciliano, un viaggio di quasi 7mila chilometri dal Sud al Nord dell'Europa: "Non è soltanto una...

La famosa invasione degli orsi - dalla Sicilia a Cannes : È stato presentato oggi in competizione nella sezione Un Certain Regard alla 72ª edizione del Festival di Cannes, "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" di Lorenzo Mattotti, tratto dall'omonimo romanzo del 1945 di Dino Buzzati, pubblicato da Arnoldo Mondadori Editore. Superbo illustratore italiano e autore di fumetti che vive e lavora a Parigi, Mattotti aveva firmato il Poster ufficiale del Festival di Cannes nel 2000 e del suo primo ...

Animali : Effetto Life ConRaSi - Sicilia dona un’aquila di Bonelli alla Sardegna : Uno dei primi importanti risultati della collaborazione tra i progetti Aquila a-Life e Life ConRaSi è stato il trasferimento di una giovane aquila di Bonelli dalla provincia di Agrigento al Parco Regionale di Tepilora in provincia di Nuoro. Battore, un œ di 55 giorni, è ora all’interno delle voliera di adattamento allestita dall’Agenzia regionale Forestas, in attesa di crescere e familiarizzare con l’ambiente naturale circostante e tra qualche ...

Maltempo in Sicilia : temporali e allagamenti nel ragusano : Un vasto fronte perturbato ha attraversato come da previsione la Sicilia nelle ultime ore, procedendo da ovest verso est e apportando intensi rovesci, frequenti fulminazioni e locali...

Maltempo in arrivo sulla Sicilia : piogge e temporali anche intensi dalla notte : Un nucleo di aria fredda e instabile sta determinando anche oggi condizioni di instabilità diffusa sull'Italia. La Sicilia è attualmente interessata da molte nubi ma precipitazioni scarse. Qualche...