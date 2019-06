Siamo una squadra a forma di svastica | il coro degli utrà neonazi dell' Hellas

Nasce una nuova sede dell’Accademia del Doppiaggio - un’arte nella quale Siamo maestri : Sbarca a Napoli l'Accademia del Doppiaggio, a cura di due illustri protagonisti di questa importante arte e tecnica soprattutto cinematografica: Roberto Pedicini (voce tra gli altri di Kevin Spacey, Jim Carrey e Javier Bardem, nonché di Gatto Silvestro e Pippo della Walt Disney, voce ufficiale di RTL 102.5) e Christian Iansante (voce di Bradley Cooper, Ewan McGregor e Christian Bale, voce ufficiale di Radio 24 e del Canale televisivo ...

Scuola - Bussetti sorride al futuro : ‘Governo dopo elezioni? Siamo una bella squadra’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, si è recato in visita a Palermo in occasione delle commemorazioni organizzate nel capoluogo siciliano per ricordare la strage di Capaci, dove un attentato compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992 uccise il magistrato antimafia Giovanni Falcone. Bussetti sul futuro del Governo Lega-Movimento 5 Stelle Bussetti ha avuto modo di parlare anche del futuro del Governo Lega-Movimento 5 Stelle, alla ...

Myrta Merlino 'Siamo una squadra fortissimi' e chiama in causa Di Maio (VIDEO) : Myrta Merlino, come di consueto, in avvio della puntata del suo seguito programma 'L'aria che tira", in onda su La 7, si è cimentata in un'introduzione in cui ha un po' fatto il punto della situazione prima di entrare nel vivo della puntata con gli interventi degli ospiti. Nelle sue parole si è colta una chiave di lettura abbastanza allarmata su quella che è la situazione del governo, attualmente interessato da una fase di dissidi che sembrano ...

Governo : Bussetti - 'Siamo una bella squadra - mi auguro che dopo elezioni vada avanti' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Io sono qui per lavorare, lavoro sette giorni su sette. Mi auguro che dopo le elezioni tutto prosegua per il meglio, perché il Governo è composto da una bella squadra. Credetemi, fatto di persone che hanno a cuore il bene dell'Italia". Lo ha detto il ministro dell'Ist

Matteo Salvini smentisce le indiscrezioni : “Io e Francesca Verdini non ci Siamo lasciati”. E pubblica una foto romantica insieme : “Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene!” e una foto di loro due insieme con lei che gli dà un bacio sulla guancia. Così il vicepremier Matteo Salvini ha voluto smentire con un post sui social l’indiscrezione secondo cui era finita la sua storia d’amore con Francesca Verdini, 28enne figlia del politico di Forza Italia Denis Verdini. Attualità ...

Di Maio : "Virginia? Siamo nella fase luna di miele. Non conviviamo - ma quando posSiamo dormiamo insieme" : “Stiamo insieme da qualche mese e Siamo ancora nella fase di luna di miele. Sono molto innamorato”. Da qualche mese Di Maio ha reso pubblica la sua relazione con Virginia Saba. Il vice premier è tornato a parlare del loro rapporto nel corso del programma “Stasera Italia”, in onda su Retequattro.“Non conviviamo, ma quando posSiamo stiamo insieme a casa”, ha raccontato, “Almeno la notte ...

De Laurentiis : “Siamo una seconda Juventus. Dobbiamo sistemare attacco e terzini per ridurre il gap! Juve sempre aiutata perché padrone d’Italia. Apprezzo i tifosi ma non condivido…” : De Laurentiis, l’intervista post Napoli-Inter Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli calcio, è intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’ la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Sappiamo di avere tanti giocatori bravi, ma non bisogna usare sempre la stessa formula di giudizio. Ancelotti è stato messo continuamente in competizione con la precedente gestione, invece ha ...

VIDEO Danilo Petrucci - GP Francia 2019 : “Andrea Dovizioso è una bravissima persona - Siamo ottimi amici” : Parla anche del rapporto con Andrea Dovizioso Danilo Petrucci al termine della gara del GP di Francia di Le Mans della MotoGP: “Andrea è prima di tutto una bravissima persona, nel suo modo di fare, nel suo comportamento, gli rubo sempre qualcosa. Quando siamo a casa siamo due persone normali, due amici“. LA VIDEO INTERVISTA A Danilo Petrucci roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Il ‘compagno’ Crozza-Di Maio con falce e martello : “Al governo c’è una dittatura fascista - noi del M5-KGB Siamo infiltrati” : Nella lettura satirica delle liti tra i due vicepresidenti del Consiglio fatta da Maurizio Crozza, a Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, Luigi Di Maio diventa comunista con tanto di colbacco e falce e martello: “Noi del Movimento 5-KGB stiamo facendo finta, prima di tutto ci siamo travestiti da maggioranza, ma in realtà siamo l’opposizione che si è abilmente infiltrata”. Video Nove L'articolo Il ...

Luna - 50 anni fa partiva l’Apollo 10 : la prova generale dello sbarco faceva esultare “Siamo vicini - piccola!” : Domani saranno passati esattamente 50 anni della missione Apollo 10, ovvero la prova generale per il primo sbarco sulla Luna – che appena due mesi dopo – avrebbe aperto la strada all’Apollo 11. Protagonisti della missione furono gli astronauti Thomas Stafford, John Young ed Eugene Cernan, tutti veterani del programma Gemini della NASA che portarono il modulo Lunare soprannominato Snoopy – ispirandosi ad uno dei personaggi principali dei ...

ADL a TvLuna : «Non ci posSiamo rimproverare nulla. Siamo secondi senza neanche un debito» : Il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha rilasciato un’intervista a TvLuna prima della cena sociale con tutto lo staff e i giocatori del Napoli: «Stasera ringrazierò Ancelotti ed i ragazzi perché hanno fatto molto bene. C’era un cambio di allenatore, dopo tre anni intensi con Sarri, che è un grande allenatore, c’era un nuovo gioco, bisognava digerire questo modo di giocare diverso. Bisogna dare merito anche a Carlo Ancelotti ...

Diego muore a 23 anni nello schianto - lo strazio del Papà vedovo : “Siamo famiglia sfortunata” : La vittima è il ventitreenne Diego Mungianu originario di Guasila, nel Sud Sardegna. Al volante della sua utilitaria ha sbandato ed è finito fuori strada in una carambola mortale che non gli ha lasciato scampo. Lo strazio del padre che è accorso su posto: "Aveva perso già la madre, siamo una famiglia sfortunata"

“Siamo stati evacuati!” : 550 persone lasciano un edificio in 6 minuti per quella che sembra una fuga di gas. Ma la verità è un’altra : Attualità C’è il durian a bordo dell’aereo: i passeggeri si rifiutano di partire di F. Q. L’allarme lanciato giovedì scorso dalla biblioteca dell’Università di Canberra, capitale dell’Australia, sembrava di quelli molto pericolosi. “Siamo stati evacuati! Pubblicheremo un aggiornamento quando gli studenti ...

Ultimo dedica una canzone alle vittime di Corinado - le sue parole ai familiari : “Siamo tutti con voi” (video) : Il tour di Ultimo ha fatto tappa ad Ancona. Il Pala Rossini sold out ha account il cantautorap per un nuove evento della sua tournée che segue il rilascio del disco Colpa delle favole, la sua terza fatica discografica ancora al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti della settimana in Italia. Il concerto di Ultimo ad Ancona è dedicato alle vittime di Corinaldo, 6 persone che hanno perso la vita al locale Lanterna Azzurra ...