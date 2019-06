Seat Music Awards 2019 | Arena di Verona Cantanti | biglietti e orari | registrazione prima

ilsussidiario

(Di martedì 4 giugno 2019)di4 giugnoserata per i premi dellaa.e come arrivare.

ClaudioBaglioni : MERCOLEDÌ 5 GIUGNO ALL’ARENA DI VERONA E IN DIRETTA SU RAI 1 CLAUDIO BAGLIONI sarà premiato ai SEAT MUSIC AWARDS 2… - sarahc_1982 : RT @ClaudioBaglioni: MERCOLEDÌ 5 GIUGNO ALL’ARENA DI VERONA E IN DIRETTA SU RAI 1 CLAUDIO BAGLIONI sarà premiato ai SEAT MUSIC AWARDS 2019… - EndCent : Claudio Baglioni premiato ai Seat Music Awards per il tour “Al Centro” -