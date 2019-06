Scoperto il fungo che potrebbe proteggerci dalla malaria

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) Le zanzare sono gli animali che hanno mietuto più vittime nella storia dell'umanità e per questo non può che destare scalpore la notizia di una nuova arma da impiegare contro la loro rapida e incontenibile proliferazione. Uno studio recente condotto in nel Burkina Faso dai ricercatori dell'Università del Maryland e dell'istituto di ricerca IRRS ha portato ad una grande scoperta. Metarhizium pinghaense è unche se geneticamente mutato si rivela capace di uccidere fino al 99% delle zanzare portatrici della. Lo scopo sarebbe proprio quello di debellare una delle patologia infettive più dannose per l'uomo. Da migliaia di anni infatti, laè entrata a pieno titolo nell'elenco dei più terribili morbi del nostro passato, ma ancora oggi costituisce un problema, specie nelle aree più povere del terzo mondo dove molte persone non hanno sempre accesso a cure mediche. Una ...

kisimaio : RT @kisimaio: Fungo anti zanzare, scoperto un rimedio per combattere la malaria - LorenzoOlivier : RT @kisimaio: Fungo anti zanzare, scoperto un rimedio per combattere la malaria - mottagiuseppe1 : RT @kisimaio: Fungo anti zanzare, scoperto un rimedio per combattere la malaria -