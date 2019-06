huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) Continua lotrae 5 stelle, con lache non arretrastop per due anni al codice sugli appalti, e i 5 stelle di tutt’altro avviso. “L’emendamento presentato dalla(che sospende per due anni il codice degli appalti, ndr) è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa dubitare che sia solo unper creare caos e faril governo”. Lo afferma Danilointervistato da Radio24. Ieri il premier Conte ha interrotto la riunione sul tema a Palazzo Chigi dopo che le parti non riuscivano a trovare un punto d’incontro. Il ministro delle Infrastrutture lancia poi un messaggio al ministro dell’Interno: “A Salvini dico che il consenso va e viene, mentre i buoni esempi ...

HuffPostItalia : Scontro sullo sblocca cantieri. Toninelli: 'Lega cerca pretesto per far cadere il governo'. Salvini nega - aribaus : RT @pirata_21: #Governo, la tregua non dura neanche un’ora: scontro e niente intesa sullo #sbloccacantieri. Strano perché in genere quando… - Adriano__Barone : RT @IlPrimatoN: Nonostante l'ultimatum di Conte, il governo è un passo dalla crisi. E' scontro infatti sullo Sblocca cantieri: il premier i… -