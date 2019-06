Sblocca cantieri | c’è l’accordo Lega-M5S sulla sospensione parziale del

Sbloccacantieri - ecco l'accordo Lega-M5s. Scambio fra sospensione parziale e tetto ai subappalti : Quella che fino a quindici ore prima era una gara selvaggia di spin, voluta e alimentata per incolpare l’altro della fumata nerissima al vertice sul decreto sblocca-cantieri a palazzo Chigi, si è trasformata in una dichiarazione congiunta con la parola chiave collocata alla prima riga: accordo. Firmata Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli, i capigruppo di Lega e 5 stelle al Senato, gli uomini a cui è stato mandato di ...

Lo Sbloccacantieri Sbloccato e la sfida tra Trump e Corbyn : Oggi la nota mensile dell'Istat sul mercato del lavoro e la conferma della stagnazione. Non si muove una paglia, come si dice, in accordo con l'inattività governativa e con la mancanza di prospettive (è il riflesso della mancanza di visione politica che accomuna i due populisti, movimenti capaci sol

Cosa c’è nel decreto Sblocca cantieri : Sul decreto Sblocca cantieri sarebbe stato superato lo stallo nel governo. La Lega chiedeva lo stop di due anni al Codice degli appalti. Nel nuovo testo ci sarebbe la sospensione di alcune parti del codice e la modifica di altre, tenendo conto dei lavori delle commissioni parlamentari. Domani il testo sarà discusso in Senato.Continua a leggere

Sblocca cantieri - Conte : 'Rischio caos con il super-emendamento della Lega' | 'Bene ritorno al dialogo Salvini-Di Maio' : "Il super-emendamento della Lega rischia di creare il caos". Lo ha affermato Giuseppe Conte, al suo arrivo a Torino per la bilateriale Italia-Commissione Ue per delineare nuove misure contro l'...

Sblocca cantieri - Conte : il ritorno al dialogo è buona premessa per procedere nella giusta direzione : A poche ore dal suo discorso Giuseppe Conte valuta «positivamente il fatto che dopo la sua conferenza stampa di ieri i leader delle due forze di maggioranza siano tornati a parlarsi: il...

