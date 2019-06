Sblocca cantieri | accordo Salvini-Di Maio | «Clima positivo»

Giuseppe Conte - appello alla Lega : "Mi raccomando - sullo Sblocca cantieri si rischia il caos" : "Mi raccomando ". Giuseppe Conte usa queste parole per il suo appello "agli amici della Lega , di cui non metto in discussione la buonafede". Il tema è quello del Dl sblocca - cantieri su cui il premier si è schiantato lunedì sera. Il rifiuto del sottosegretario leghista all'Economia Massimo Garavaglia

Sblocca cantieri - Siri : “M5s perchè deve dire no? Stop a codice degli appalti non è misura per far cadere il governo” : L’emendamento allo “Sblocca cantieri” approntato dalla Lega (non concordato con il Movimento 5 Stelle) prevede lo Stop per due anni al ‘codice degli appalti‘ una norma che sta creando scompiglio all’interno del governo. “Non stiamo cercando l’incidente per far cadere il governo e far ricadere la colpa sul m5s. Salvini e tutti noi siamo concentrati perché questo governo vada avanti, se fa le ...