Sarri si racconta a Vanity Fair | “Il richiamo dell’Italia è forte | è stato un anno

(Di martedì 4 giugno 2019) Maurizio, accocon sempre più insistenza alla panchina della Juventus, in esclusiva a “” – in edicola domani – non fa mistero della sua voglia di tornare in Italia: “Per noi italiani ildi casa è. Senti che manca qualcosa. E’unpesante. Comincio a sentire il peso degli amici lontani, dei genitori anziani che vedo di rado. Ma alla mia età faccio solo scelte professionali. Non potrò allenare 20 anni. E’ l’anagrafe a dirlo, è roba faticosa la panchina. Quando torno a casa in Toscana mi sento un estraneo. Negli ultimi anni ci avrò dormito trenta notti”. A Napoli un suo passaggio alla Juventus non sarebbe visto di buon occhio, anzi. “I napoletani conoscono l’amore che provo per loro, ho scelto l’estero l’scorso per non andare in una squadra italiana ...

