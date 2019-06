Sarri | «Anno pesante | il richiamo di casa è forte»

Sarri si racconta a Vanity Fair : “Il richiamo dell’Italia è forte - è stato un anno pesante. Comincio a sentire il peso della lontananza” : Maurizio Sarri, accostato con sempre più insistenza alla panchina della Juventus, in esclusiva a “Vanity Fair” – in edicola domani – non fa mistero della sua voglia di tornare in Italia: “Per noi italiani il richiamo di casa è forte. Senti che manca qualcosa. E’ stato un anno pesante. Comincio a sentire il peso degli amici lontani, dei genitori anziani che vedo di rado. Ma alla mia età faccio solo ...

Corbo : “Sarri diceva di commuoversi - parlava di Napoli toccando il cuore. I tifosi azzurri non hanno capito una cosa” : Antonio Corbo parla di Sarri nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: “Campionato fermo, riprendono i voli di fantasia dei tifosi. Molti aspettano il nuovo allenatore, quelli del Napoli spaziano su più fronti. L’acquisto a sorpresa annunciato per oggi da quell’invincibile impresario di spettacoli che è De Laurentiis. La verità sui rapporti tra Juve e Sarri, una società e un uomo che non si erano mai amati. La ...

Allenatori italiani nel mondo - non solo Sarri : da Trapattoni ad Ancelotti - tutti quelli che hanno vinto fuori confine : Gioia immensa per Maurizio Sarri dopo la conquista dell’Europa League ieri sera contro l’Arsenal: è il suo primo trofeo in assoluto, al primo anno fuori dall’Italia. Portato in alto, quindi, il nome della nostra penisola, ma non è il solo. Sono stati tanti, nel corso del tempo, i tecnici italiani a far bene oltre i confini tricolori, a dimostrazione che il “Made in Italy” in panchina funziona sempre. Al ...

Sarri : 'I napoletani sanno l'amore che provo - ma la professione porta ad altri percorsi' : Ieri sera a Baku è andata in scena la finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal, terminata con la straripante vittoria dei blues per 4-1. In coda al match l'allenatore Maurizio Sarri ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, durante la quale ha fatto il bilancio dell'annata e non ha escluso un suo approdo alla Juventus. La risposta ai tifosi In prima battuta il tecnico ha voluto rispondere ai tifosi del Napoli che l'hanno implorato di non ...

Sarri : “I napoletani sanno quanto affetto ho per loro. Poi la professione ti porta a fare altre scelte” : L’allenatore del Chelsea Maurizio Sarri dopo la vittoria contro l’Arsenal in Europa League è intervenuto ai microfoni di Sky Ora puoi dire che è la partita più importante? «Abbiamo fatto una buona stagione perché abbiamo conquistato la Champions in Premier, abbiamo fatto una finale in League Cup e abbiamo vinto questa Europa League senza mai perdere. Siamo la squadra che ha segnato di più. E’ una soddisfazione, la nostra ...

Enrico Fedele : 'Allenatore Juventus - mi danno per certo Maurizio Sarri' : In attesa delle finali di Europa League e di Champions League (previste rispettivamente per mercoledì 29 maggio e sabato 1 giugno), la Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca dei giocatori ideali per incrementare ulteriormente il tasso tecnico della rosa. Molte trattative, però, si delineeranno solo dopo l'arrivo del nuovo tecnico, che potrebbe essere Maurizio Sarri. La maggior parte delle indiscrezioni rilasciate in questi ultimi ...

Chelsea - la stampa britannica non ha dubbi : saranno i senatori a decidere il futuro di Sarri : Secondo quanto riportano i media britannici, il club inglese chiederà ai propri senatori un parere sull’eventuale permanenza di Sarri a Londra Il Chelsea valuterà se proseguire o meno l’avventura con Maurizio Sarri in panchina, solo dopo aver sentito gli umori dei ‘senatori’ dello spogliatoio. AFP/LaPresse E’ quanto sostiene oggi il ‘Daily Mail‘ secondo il quale sulla decisione dei ...

Juve-Sarri - Gazzetta annuncia : “Contatto domenica sera : ecco come stanno le cose” : Juve-Sarri, ‘La Gazzetta dello Sport’ annuncia importanti sviluppi sulla trattativa Juve-Sarri, un matrimonio che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Eppure sembra stia accadendo davvero, con l’ allenatore ex Napoli che potrebbe sedersi sulla panchina di quel club a lungo sfidato e visto più come ‘nemico’ che avversario. La stessa tifoseria juventina è soaccato sull’ eventuale approdo del tecnico ...

Juventus - per il nuovo allenatore si fanno i nomi di Pochettino - Sarri e Mourinho (RUMORS) : La Juventus è ufficialmente in cerca di un nuovo allenatore per la stagione 2019/2020. Dopo la nota odierna del club bianconero in cui è stata comunicata la separazione dall'attuale tecnico Massimiliano Allegri, la dirigenza della "Vecchia Signora" inizierà al più presto a valutare alcuni profili tecnici. Al prossimo trainer, in primis, verrà chiesto di concentrare la maggior parte degli sforzi sulla conquista della Champions League, un trofeo ...

Moto2 - GP Francia 2019 : Lorenzo BaldasSarri sbarca a Le Mans per il poker - ma i rivali saranno numerosi : Il Mondiale Moto2 2019 sbarca in Francia per il quinto appuntamento stagionale. La classe mediana, infatti, è pronta a correre sul circuito di Le Mans, in una categoria che si sta dimostrando particolarmente combattuta ed avvincente in questo primo scorcio di campionato. Sul tracciato della Sarthe il nostro Lorenzo Baldassarri cercherà il poker. Dopo sole cinque gare, infatti, il pilota marchigiano potrebbe già conquistare la quarta vittoria, ...

Il CorMezz sul paragone Sarri-Ancelotti : il primo anno finisce in pareggio : Solo il Corriere del Mezzogiorno riprende il parallelo che ha tenuto banco a Sky nel post partita di Napoli-Cagliari, quello tra il primo anno del Napoli di Sarri e del Napoli di Ancelotti. Dalle grafiche di Sky è apparso chiaro che i numeri della prima stagione del tecnico emiliano non hanno nulla da invidiare a quelli della stagione 2015/2016. Nonostante le critiche di buona parte dei tifosi e dei commentatori, che hanno definito deludente ...

La Gazzetta contro i giornalisti inglesi che “hanno massacrato Sarri” : Che cosa scriveranno ora i giornalisti inglesi che dallo scorso dicembre stanno massacrando il manager italiano, sguazzando tra Sarriball noioso, l’utilizzo dei giovani con il bilancino e la scelta di affidare le chiavi del centrocampo a Jorginho? Ah, saperlo. Con queste parole la Gazzetta dello sport sottolinea come l’allenatore toscano si sia tolto tanti sassolini dalle scarpe, dopo la vittoria di ieri sul Watford, il Chelsea è ...