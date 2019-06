Sarri alla Juve | quasi fatta Giampaolo vicino al Milan con Andersen e Praet Il Napoli

Sarri alla Juve? L’assessore allo sport di Napoli : “non lo perdono” : “Da uomo delle istituzioni non posso che perdonare un eventuale passaggio di Sarri alla Juventus. Da tifoso no”. Sono le dichiarazioni dell’assessore allo sport di Napoli, Ciro Borriello, in relazione al possibile accordo tra la Juventus e Sarri. “Oggi si compiono scelte in base alla professione e non seguendo il cuore, lo sport e’ cambiato – ha spiegato a margine della partenza del viaggio della ...

Sarri alla Juve - la lettera : “Caro Maurizio - vai pure. Ma il sarrismo finisce qui” : Caro Maurizio, vai pure. Ma due paroline te le voglio dire. Hai ragione a sostenere che se tua moglie ti ha lasciato non devi certo continuare a rimanerle fedele. Se vai alla Juve, infatti, il problema non è nei confronti del Napoli o dei tifosi napoletani. Loro ci sono già passati con Higuain tre anni fa, con Ciro Ferrara nel 1994 e con la double treason di Dino Zoff e Josè Altafini nel 1972. Sanno cosa significa, figurati. Il problema, ...

Moggi ironico : “Sarri alla Juventus? Penso stia preparando vestiti nuovi per la panchina bianconera…” : Luciano Moggi su chi sarà il nuovo tecnico della Juve Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Ancelotti ottimo allenatore, è stato l’ombrello per non aver trattenuto Sarri al Napoli. Juve? Credo che ci sia la voglia di prendere Guardiola, di sentire se la Champions è possibile per il Manchester City. Ma la certezza di dover approdare in uno di questi due: Sarri o Guardiola. Pochettino più ...

Fox Sports : Sarri alla Juve? L’ufficialità slitta - forse la prossima settimana : Sarri alla Juve? Anche FoxSports dice sì all’eventualità che il tecnico toscano sia il prossimo allenatore bianconero, ma c’è una novità sulla data. Per adesso nessuna ufficialità, bisognerà attendere qualche giorno ancora, forse la settimana prossima per la firma di Sarri. Dal momento che il Chelsea non ha ancora liberato l’allenatore dal contratto che lo lega con il club londinese. Un’affare che sembrava concluso dopo ...

I segreti di Sarri : “mi intristiscono i giovani allenatori. Tradire Napoli andando alla Juve? Se tua moglie ti lascia…” : L’allenatore del Chelsea si è raccontato nel corso di una lunga intervista, soffermandosi sul proprio futuro e sulle sue superstizioni Ha appena vinto l’Europa League alla guida del Chelsea, mettendo così in bacheca il primo trofeo internazionale della sua carriera. Maurizio Sarri adesso potrebbe tornare in Italia, il suo nome viene accostato ogni giorno di più alla panchina della Juventus, fresca di divorzio con Massimiliano ...

Juventus - manca Sarri al valzer-panchine. Milan e Roma alla disperata ricerca di un’identità : scelti Giampaolo e ‘Zorro’ : C’è almeno un aspetto in cui la Juventus non si sta comportando da Juventus: la scelta del nuovo allenatore. I bianconeri aspettano ancora la firma di Maurizio Sarri che prima deve dirimere le complicate questioni burocratiche per rescindere il suo contratto con il Chelsea. Nel frattempo, l’arrivo di Antonio Conte all’Inter ha ravvivato un mercato, quello delle panchine, da cui dipenderanno inevitabilmente i sogni estivi dei ...

Sarri alla Juve è la vittoria del “mercatismo” : È facile così. “Questa vittoria la dedico ai napoletani, avranno sempre il mio rispetto, la professione, però, mi può portare a fare altri percorsi. Tra noi non cambierà mai niente e sarete sempre nel mio cuore”. Più o meno questo il congedo Sarriano dalla mozione degli affetti. Passo e chiudo. Che si può dire? Sarri è un professionista, quindi va bene anche la Juve se l’affare si chiude e se il calcolo delle probabilità le farà vincere la ...

Radio Kiss Kiss – De Maggio : ” Se Sarri va alla Juve non sarebbe un tradimento” : Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’ormai imminente passaggio di Sarri alla Juventus. Le sue parole nella trasmissione Radio Goal: “Se non ci va resta il nostro Comandante, se ci va di Comandante resta poco. Se Sarri dovesse sposare la Juventus non voglio sentir parlare di tradimento, ma neanche di comunismo. Uno che guadagna 7 milioni all’anno, ma cosa ci vedete di comunismo? Per carità, non ...

Jorginho : “Sarri alla Juve sarebbe un tradimento per il popolo napoletano” : Sarri alla Juve sarebbe un tradimento per i napoletani? Jorginho ha risposto a questa domanda in un video postato su Twitter da GoalItalia. “E normale sia così. Il popolo napoletano al mister nel cuore e sappiamo come il popolo napoletano, molto caloroso, ti da tutto. E quindi per loro potrebbe essere un tradimento. Perché loro sono fatti così. Però ancora si deve vedere quello che succederà, nessuno sa ancora cosa ...

VIDEO – Chiariello : “Sarri tradisce lo spirito del Sarrismo - disse che era ‘da querela’ accostarlo alla Juve! Sarà un nemico…” : “Sarri tradisce lo spirito del ‘Sarrismo’” Umberto Chiariello nel corso di Canale 21 ha parlato del possibile approdo di Sarri alla Juventus: “Higuain tradì i compagni, che l’hanno infatti a morte con lui, avendo firmato un patto Scudetto. Sarri si è lasciato da Napoli, è stato lui a voler andare via, ora al Chelsea non sono contenti neanche dopo la Coppa e ci sono tifosi anti-Sarri che hanno ...

Crosetti : nulla più di Sarri è lontano dalla Juventus : Maurizio Crosetti giornalista e opinionista de La Repubblica è intervenuto i diretta a Radio KissKiss commentando la situazione delle panchine della Serie A, in cui il Napoli potrebbe essere favorito per la prossima stagione dalla continuità di Ancelotti. Sulla Juve commenta «Sarà interessante capire se la Juve sceglierà Sarri quanto tempo gli servirà per impostare il suo gioco in squadra» Sulla panchina della Juve chi arriverà? «In realtà non ...