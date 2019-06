Sarri alla Juve? L’ufficialità slitta di qualche giorno

I segreti di Sarri : “mi intristiscono i giovani allenatori. Tradire Napoli andando alla Juve? Se tua moglie ti lascia…” : L’allenatore del Chelsea si è raccontato nel corso di una lunga intervista, soffermandosi sul proprio futuro e sulle sue superstizioni Ha appena vinto l’Europa League alla guida del Chelsea, mettendo così in bacheca il primo trofeo internazionale della sua carriera. Maurizio Sarri adesso potrebbe tornare in Italia, il suo nome viene accostato ogni giorno di più alla panchina della Juventus, fresca di divorzio con Massimiliano ...

Juventus - manca Sarri al valzer-panchine. Milan e Roma alla disperata ricerca di un’identità : scelti Giampaolo e ‘Zorro’ : C’è almeno un aspetto in cui la Juventus non si sta comportando da Juventus: la scelta del nuovo allenatore. I bianconeri aspettano ancora la firma di Maurizio Sarri che prima deve dirimere le complicate questioni burocratiche per rescindere il suo contratto con il Chelsea. Nel frattempo, l’arrivo di Antonio Conte all’Inter ha ravvivato un mercato, quello delle panchine, da cui dipenderanno inevitabilmente i sogni estivi dei ...

Sarri alla Juve è la vittoria del “mercatismo” : È facile così. “Questa vittoria la dedico ai napoletani, avranno sempre il mio rispetto, la professione, però, mi può portare a fare altri percorsi. Tra noi non cambierà mai niente e sarete sempre nel mio cuore”. Più o meno questo il congedo Sarriano dalla mozione degli affetti. Passo e chiudo. Che si può dire? Sarri è un professionista, quindi va bene anche la Juve se l’affare si chiude e se il calcolo delle probabilità le farà vincere la ...

Radio Kiss Kiss – De Maggio : ” Se Sarri va alla Juve non sarebbe un tradimento” : Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’ormai imminente passaggio di Sarri alla Juventus. Le sue parole nella trasmissione Radio Goal: “Se non ci va resta il nostro Comandante, se ci va di Comandante resta poco. Se Sarri dovesse sposare la Juventus non voglio sentir parlare di tradimento, ma neanche di comunismo. Uno che guadagna 7 milioni all’anno, ma cosa ci vedete di comunismo? Per carità, non ...

Jorginho : “Sarri alla Juve sarebbe un tradimento per il popolo napoletano” : Sarri alla Juve sarebbe un tradimento per i napoletani? Jorginho ha risposto a questa domanda in un video postato su Twitter da GoalItalia. “E normale sia così. Il popolo napoletano al mister nel cuore e sappiamo come il popolo napoletano, molto caloroso, ti da tutto. E quindi per loro potrebbe essere un tradimento. Perché loro sono fatti così. Però ancora si deve vedere quello che succederà, nessuno sa ancora cosa ...

Chelsea. Jorginho : Sarri alla Juventus? per Napoli sarebbe tradimento : Chelsea. Jorginho: Sarri alla Juventus?,"Un tradimento per i napoletani il passaggio di Sarri alla Juventus? Lo so, e' normale che sia cosi'.

VIDEO – Chiariello : “Sarri tradisce lo spirito del Sarrismo - disse che era ‘da querela’ accostarlo alla Juve! Sarà un nemico…” : “Sarri tradisce lo spirito del ‘Sarrismo’” Umberto Chiariello nel corso di Canale 21 ha parlato del possibile approdo di Sarri alla Juventus: “Higuain tradì i compagni, che l’hanno infatti a morte con lui, avendo firmato un patto Scudetto. Sarri si è lasciato da Napoli, è stato lui a voler andare via, ora al Chelsea non sono contenti neanche dopo la Coppa e ci sono tifosi anti-Sarri che hanno ...

Crosetti : nulla più di Sarri è lontano dalla Juventus : Maurizio Crosetti giornalista e opinionista de La Repubblica è intervenuto i diretta a Radio KissKiss commentando la situazione delle panchine della Serie A, in cui il Napoli potrebbe essere favorito per la prossima stagione dalla continuità di Ancelotti. Sulla Juve commenta «Sarà interessante capire se la Juve sceglierà Sarri quanto tempo gli servirà per impostare il suo gioco in squadra» Sulla panchina della Juve chi arriverà? «In realtà non ...

Sarri alla Juve - semmai dovesse essere - è calcio - è sport : Psicosi “Sarri alla Juve” in città Dopo le prime conferme di una possibile intesa tra il tecnico toscano e la “vecchia signora”, una rivolta popolare a base di bandiere rosse e romanticismo calcistico ha baldanzosamente occupato ogni angolo di social. “Come può il comandante allenare la Juve”, “La rivoluzione è finita se lui va a Torino”, panico sparso ed insensate lamentele, accompagnano insomma quella che per ora è una voce, al massimo ...

Gazzetta : oggi l’addio tra Sarri e il Chelsea e domani sarà ufficiale alla Juve : Sulla Gazzetta i due step che ancora separano Sarri dalla Juventus. Fino ad oggi, scrivono Filippo Conticello e Fabiana Della Valle, il club di Agnelli hanno lavorato in sordina per mettere insieme i pezzi del puzzle affinché si incastrassero tutti più o meno nello stesso tempo. Venerdì Sarri ha esposto alla zarina del Chelsea Marina Granovskaia la sua volontà di lasciare i Blues, oggi si aspetta un comunicato ufficiale del club di Abramovich ...

Tifo Sarri alla Juventus - sarebbe uno smacco per “vincere è l’unica cosa che conta” : Tifo per Sarri alla Juventus. E non, o almeno non solo, perché sarei curioso di vedere le reazioni dei Sarristi – ancor prima dei Tifosi napoletani – dinanzi all’ufficialità dell’annuncio. Reazioni che, peraltro, da perfetto voyeur pallonaro mi sto già godendo in questi giorni, quantunque manchi ancora il nero su bianco. Ma la ragione principale di questo mio endorsement – perdonate l’uso di questo ...

Barillà (La Stampa) : «Alla Juve va Sarri. Dirigenti infastiditi da voci su Guardiola» : Scende in campo La Stampa di Torino giornale molto vicino a casa Juventus. Antonio Barillà, giornalista del quotidiano diretto da Maurizio Molinari, interviene a TopCalcio24 e dichiara: «La trattativa è avviatissima, è la settimana decisiva per chiudere l’accordo con Maurizio Sarri che quindi diventerà il prossimo allenatore della Juventus». Interrogato sulla ridda di voci che dà Guardiola sulla panchina bianconera, Barillà risponde: «Non ...

Anche alla Juve - Sarri sarebbe il mio comandante. Pazienza se è un amore da libro Harmony : Un cazzotto nello stomaco La verità è che l’articolo di Virgilio mi colpisce come un cazzotto nello stomaco, non che l’abbia mai preso, ma lo immagino proprio così! Questo ritratto cinico e pure un poco presuntuoso (con rispetto parlando) di chi, come me, in questi giorni ha gioito per il successo europeo di Sarri e che, sempre come me, avrebbe un bel contraccolpo a vederlo sulla panchina della Juve. “amore da libri ...