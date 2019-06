Samsung Galaxy Note 10 5G e Galaxy A90 svelano alcune loro specifiche su GeekBench

Le app - anche WhatsApp - ora possono usare la fotocamera ultra-wide di Samsung Galaxy S10 : L'ultimo aggiornamento di sistema include un nuovo SDK ultra-wide per applicazioni di terze parti che potranno utilizzare la videocamera grandangolare posteriore su Galaxy S10 e la vista non ritagliata per i selfie. Esiste un modo per utilizzare la fotocamera posteriore ultra-wide di Samsung Galaxy S10 per scattare una foto in WhatsApp. L'articolo Le app, anche WhatsApp, ora possono usare la fotocamera ultra-wide di Samsung Galaxy S10 proviene ...

Addirittura la terza patch di maggio per il Samsung Galaxy S10 : il mistero di ASE7 : Una mossa a sorpresa quella che stiamo registrando oggi 4 giugno per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S10, almeno stando alle notizie che abbiamo avuto modo di raccogliere fino a questo momento. Dopo aver approfondito sulle nostre pagine l'impatto avuto dal secondo aggiornamento di maggio sui modelli attualmente in circolazione, va messo in evidenza qualche dettaglio in più su quanto trapelato in

Addio a 27 minacce importanti sui Samsung Galaxy con l'aggiornamento di giugno : Trapelano già in queste ore alcune importanti novità per tutti coloro che sono desiderosi di scaricare l'aggiornamento di giugno a bordo del proprio Samsung Galaxy. In anticipo rispetto ai mesi precedenti, infatti, il produttore coreano ha reso pubbliche alcune novità che avremo modo di toccare con mano nel corso delle prossime settimane. A partire dai top di gamma come i Samsung Galaxy S10 e Galaxy S9, ai quali solitamente viene riservata

Da Samsung in arrivo una versione rugged del Galaxy S9 e il Galaxy Xcover 4s : Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni su due nuovi smartphone rugged di Samsung: una speciale versione del Galaxy S9 e il Galaxy Xcover 4s

Aggiornamenti e patch di sicurezza per Xiaomi Mi 9 - Mi Note 3 - Samsung Galaxy J7 Pro e A30 : Samsung Galaxy S30 riceve le patch di sicurezza di giugno e nel frattempo Xiaomi Mi Note 3 e Samsung Galaxy J7 Pro ricevono Android 9 Pie.

Continuano le offerte online sugli smartphone Android : Moto G7 Plus - Huawei Mate 20 Lite - Xiaomi Mi Mix 2S - Samsung Galaxy S10 e altri : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Moto G7 Plus, Huawei Mate 20 Lite, Xiaomi Mi Mix 2S, Samsung Galaxy S10 e altri ancora

Anche Samsung Galaxy S10e si veste di Rosso Cardinale : Sta facendo il giro della Rete una nuova immagine rendering che mostra il Samsung Galaxy S10e in versione Cardinal Red. Guardiamola insieme

Samsung Galaxy Note 10 : novità nel design e ricarica rapida migliorata : Samsung è ancora il primo produttore di smartphone al mondo, ma è evidente come negli ultimi anni la sua quota di mercato sia stata ridotta dalla forte concorrenza, proveniente soprattutto da alcuni importanti marchi cinesi (ad esempio Huawei). E' evidente che in settore in costante evoluzione come quello dei dispositivi mobili, è impossibile adagiarsi sugli allori, rendendo necessario aggiornare ogni anno la propria linea di terminali

Duplice buona notizia per l'utenza Samsung Galaxy S7 che vuole sostituire la batteria a giugno : Trapelano alcune indicazioni molto interessanti in questi giorni per i tanti utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7 che stanno riscontrando problemi di batteria. In Italia e nel resto d'Europa. La questione è molto calda, soprattutto se consideriamo che buona parte del pubblico dispone del device Android da 2-3 anni. Rispetto al nostro ultimo punto della situazione, pubblicato nel mese di febbraio, ci sono almeno due aspetti che devono

Ricarica batteria iper veloce per il Samsung Galaxy Note 10 : nuovi rumors di inizio mese : Saranno molteplici i punti di forza del nuovo Samsung Galaxy Note 10, almeno stando alle informazioni che stanno venendo alla luce proprio in questi giorni anche per il pubblico italiano. Appare evidente, infatti, che ad agosto il produttore coreano voglia dare un segnale importante all'intero mercato smartphone, considerando anche la lunga serie di device interessanti (soprattutto dal punto di vista hardware) che si sono susseguiti nel corso

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe supportare una ricarica rapida velocissima : Aumentano le indiscrezioni secondo cui sarà l'autonomia uno dei campi in cui il Samsung Galaxy Note 10 apporterà importanti miglioramenti rispetto ai predecessori

Svendita totale con Vodafone per alcuni Huawei e Samsung Galaxy da oggi 1 giugno : Il mese di giugno inizia ufficialmente con una serie di offerte Vodafone davvero interessanti per il pubblico italiano che è interessato all'acquisto di alcuni smartphone Android, in primis alcuni modelli lanciati sul mercato da Huawei e per la famiglia dei Samsung Galaxy. Proviamo dunque a selezionare le proposte che potremo trovare già questo sabato all'interno degli store autorizzati, in rifermento al pubblico che dispone di un budget più

Tante novità per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Tre con il firmware di maggio da oggi : Stiamo vivendo un fine settimana davvero ricco di novità per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S9 o un Galaxy S9 Plus, almeno per quanto riguarda coloro che si sono portati a casa un modello brandizzato Tre nel coro degli ultimi quindici mesi. Il motivo? Entrambi, dopo una lunga attesa, stanno iniziando a ricevere l'aggiornamento di maggio. Si tratta del medesimo pacchetto software trattato sulle nostre pagine pochi giorni fa e

Da Huawei Y6 2019 a Samsung Galaxy A20 : Vodafone potrebbe offrire delle offerte speciali : Secondo alcune indiscrezioni, Vodafone potrebbe proporre ad alcuni clienti l'acquisto di smartphone di fascia bassa con sconti abbastanza interessanti. L'iniziativa dovrebbe iniziare il primo giugno e propagarsi fino al 30 dello stesso mese. I prodotti dovrebbero essere acquistabili in un'unica soluzione e non, come invece ci capita di vedere spesso nelle promozioni degli operatori, a