Sampdoria | Ferrero | “Giampaolo ha un anno di contratto | ma non trattengo nessuno”

Calciomercato Sampdoria - il punto : nel mirino di Ferrero due calciatori dell’Inter : Calciomercato Sampdoria – Il presidente dei blucerchiati, Massimo Ferrero, concentratissimo tra questione allenatore, entrate ed uscite. Nel mirino del patron dei liguri sarebbero finiti due calciatori dell’Inter: il difensore Alessandro Bastoni e l’attaccante Andrea Pinamonti, reduci dai prestiti a Parma e Frosinone. Si ragiona sulla formula che potrebbe essere un prestito biennale. Intanto mancherebbe solo ...

Sampdoria - fumata grigia dopo l’incontro tra Ferrero e Giampaolo [DETTAGLI] : La decisione ufficiale arriverà tra una settimana ma la sensazione è quella che si vada verso il divorzio tra Marco Giampaolo e la Sampdoria. fumata grigia nell’incontro di oggi tra il tecnico blucerchiato e il presidente Massimo Ferrero. Alla fine, dopo un’ora di confronto, poche parole e tutto rinviato: “Ci siamo presi un bel caffè, ci vedremo ancora tra una settimana e saprete tutto. Percentuali? Non sono un bookmaker, ...

“Ferrero fuori dai coglioni” : contestazione dei tifosi della Sampdoria : Massimo Ferrero contestato dai tifosi della Sampdoria che auspicano una cessione societaria da parte del presidente La curva della Sampdoria ha diffuso un volantino prima della gara contro la Juventus, spiegando la propria contestazione contro la proprietà targata Massimo Ferrero. Ecco il contenuto di tale volantino, Ferrero contestato prima, durante e dopo l’incontro: “Tra 45 minuti il campionato sarà terminato. Alcuni mesi fa ...

Calciomercato Sampdoria : lunedì incontro Ferrero-Giampaolo - occhi puntati su Praet : In casa Sampdoria si inizia già a pensare alla prossima stagione. Da sbrogliare innanzitutto il nodo allenatore, poi ci si sposterà sulla rosa. E’ atteso per lunedì a Roma l’incontro tra il tecnico Giampaolo e il patron Ferrero. Il primo, legato ancora da un anno di contratto, chiede garanzie e maggiori ambizioni per restare, il secondo proverà a convincerlo offrendogli il rinnovo. In pole per la sostituzione si fa il nome di ...

Calciomercato Sampdoria - ufficializzato il primo colpo di Ferrero : Calciomercato Sampdoria, il club ha ufficializzato il primo colpo della nuova stagione nonostante le chiacchiere relative alla possibile cessione “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal F.C. Groningen i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Julian Jeffrey Chabot (nato a Hanau, Germania, il 12 febbraio 1998). Il difensore ha sottoscritto un contratto economico ...

Cessione Sampdoria - fumata grigia : Ferrero dice no a 75 milioni : Cessione Sampdoria – fumata grigia da New York dove c’è stato un vertice tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e Jamie Dinan, magnate che vorrebbe acquistare il club blucerchiato. Infatti di fronte ad un’offerta di 45 milioni più altri 30 per i debiti ci sarebbe stata la risposta negativa da parte del presidente e dunque trattativa che si complica anche se ogni scenario resta aperto. Resta in attesa Gianluca ...

Cessione Sampdoria - Ferrero incontrerà il gruppo Vialli : venerdì la decisione : Giorni decisivi negli Stati Uniti per la Cessione della Sampdoria. Massimo Ferrero, attuale presidente, incontrerà il gruppo Vialli. Dopo un lungo corteggiamento la trattativa dovrebbe finalmente sbloccarsi e chiudersi positivamente. Oggi a New York ci sarà un nuovo incontro più formale con il magnate Jamie Dinan, uno degli investitori insieme all’altro big della finanza Alex Knaster dopo quello di lunedì sera. Sul tavolo si cercherà ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero chiama De Rossi : “Se vuole venire…” : C’è ancora tanta amarezza, per De Rossi e i tifosi gialloRossi, a qualche giorno dall’annuncio dell’addio tra il centrocampista e la squadra capitolina. Tanti, in questi giorni, i messaggi di ex compagni e dirigenti. Tra questi c’è anche qualcosa di più di un messaggio, e proviene da un romano e romanista come lui, ma proprietario della Sampdoria: Massimo Ferrero. Il patron dei blucerchiati lancia l’amo: porte ...

Cessione Sampdoria - rilancio flop di Vialli : intanto Ferrero incontra Giampaolo : Cessione Sampdoria – La Sampdoria è concentrata sulle ultime due giornate del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club blucerchiato. La situazione della Samp è seguita con grande interesse ma nonostante le voci degli ultimi mesi la svolta non è arrivata. Nelle ultime ore è arrivato il rilancio della cordata guidata da Vialli, secondo la rosea l’offerta non è stata giudicata ...

Cessione Sampdoria - il fondo inglese Aquilor tenta Ferrero : Cessione Sampdoria – Importanti novità sulla Cessione della Sampdoria: il fondo inglese Aquilor starebbe tentando l’attuale presidente Massimo Ferrero con una grossa offerta: 120 milioni sarebbe la proposta formulata. Inoltre, il fondo Aquilor offrirebbe a Ferrero la possibilità di rimanere al timone e condurre la campagna estiva di calciomercato. Una mossa a sorpresa per dare un’accelerata alla trattativa che vede in ...