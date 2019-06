Salvini risponde a Conte | “Disposto ad andare avanti | ma…”

lineapress

(Di martedì 4 giugno 2019) Con la conferenza stampa di ieri, Giuseppeha voluto sondare le reali intenzione delle due forze politiche di maggioranza dopo gli ultimi scontri trae Di Maio. Visto il dato delle elezioni europee in molti pensano chevoglia staccare la spina, eppure proprio stamattina il Ministro dell’Interno fa presente di voler continuare l’esperienza governativa: “Io sono pronto sul taglio delle tasse, sulla prosecuzione dell’azzeramento della Legge Fornero, sulla riforma della giustizia. Diciamo che forse non tutti si aspettavano il risultato clamoroso della Lega di settimana scorsa, ma in democrazia funziona così. Io tengo i piedi ben piantati per terra, non chiedo mezza poltrona in più, non voglio cambiare nulla, chiedo solo al Governo di accelerare. Se il Presidente del Consiglio mi voleva chiedere se sono disposto ad, la risposta è ...

Agenzia_Ansa : 'Noi non abbiamo mai smesso di lavorare, evitando di rispondere a polemiche e insulti, e gli italiani lo hanno rico… - ilfoglio_it : Il premier in conferenza stampa: “Non mi presterò a vivacchiare. Se i comportamenti non saranno leali, rimetterò il… - 51fini : RT @kattolikamente: @enricovik @Twitter e @jack fanno #censura: confondono la #satira con le #fakenews. Bloccando chi non è di sinistra fan… -