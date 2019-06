Salvini e la crisi di governo | «Se tra 15 giorni ancora rinvii è un problema»

Salvini chiude la porta alla crisi : “Non ho nessuna intenzione di far cadere il governo” : «La verità è che non tutti si aspettavano il risultato clamoroso della Lega alle elezioni europee. Io ho i piedi ben piantati per terra, non chiedo una poltrona in più, chiedo solo di accelerare. Sono disposto ad andare avanti con il governo, la mia risposta è sì... basta che ci siano altri sì. Spero che questo sì coinvolga tutti». Lo ha detto il v...

Crisi si governo. La Lega è al al 36 - 5% : Salvini passa all’incasso : I sondaggi fotografano una Lega in continua ed inarrestabile crescita. La rilevazione fatta da Swg in esclusiva per La7 vede

Giuseppe Conte - accelerazione verso la crisi : "Sono pronto a dimettermi - cosa devono fare Di Maio e Salvini" : Il premier Giuseppe Conte è disposto a rimettere nelle mani del presidente Sergio Mattarella il suo mandato. Nella conferenza stampa a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio chiede ufficialmente a Luigi Di Maio e Matteo Salvini "di dirmi se hanno intenzione di proseguire con lo spirito del contr

Matteo Salvini - l'indiscrezione sulla crisi. "Si aprono spiragli" - come potrebbe diventare premier - presto : Fino a qualche giorno fa Matteo Salvini ribadiva il suo "no" ai ribaltoni e di non aver alcuna intenzione di governare con eventuali cani sciolti in uscita dal M5s. Di più, secondo il Tempo ai suoi fedelissimi durante la parata del 2 giugno assicurava: "Tra un paio di settimane faccio saltare tutto"

Governo in crisi : Conte oggi dirà 'cose importanti' - ma Salvini forse guarda già al voto : Con la crisi tra le due forze di Governo che sembra ormai a un passo, Conte ha deciso di prendere posizione. Ha infatti comunicato che oggi pomeriggio terrà una conferenza stampa a Palazzo Chigi durante la quale dirà "alcune cose importanti". Secondo le voci che circolano non sarà né un addio né un ultimatum, ma il Premier probabilmente è intenzionato a spiegare la propria posizione e illustrerà le sue condizioni affinché l'esecutivo possa ...

Marco Travaglio in crisi d'identità : "Sono il premier e si fa così" - un delirante attacco a Matteo Salvini : L'ultima prodezza di Marco Travaglio? Una sostanziale crisi d'identità. Oggi il direttore del Fatto Quotidiano, l'house organ grillino, crede di essere Giuseppe Conte. Lo mette in chiaro sin dal titolo del suo editoriale, "il discorso del premier", che inizia così: "Care concittadine e concittadini,

Governo - crisi dietro l'angolo : Salvini pronto al voto se arriva sanzione ue : Nei giardini del Quirinale, tra gelidi e imbarazzati scambi di saluti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini e un abbraccio a uso e consumo dei fotografi tra il capo della Lega e Giuseppe Conte...

L'ultima tentazione di Salvini : crisi di governo se arriva la condanna Ue : Nei giardini del Quirinale, tra gelidi e imbarazzati scambi di saluti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini e un abbraccio a uso e consumo dei fotografi tra il capo della Lega e Giuseppe...

Governo - crisi dietro l'angolo : Salvini pronto al voto se arriva sanzione ue : Nei giardini del Quirinale, tra gelidi e imbarazzati scambi di saluti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini e un abbraccio a uso e consumo dei fotografi tra il capo della Lega e Giuseppe Conte...

“Non ci sarà la crisi di Governo. A Salvini non conviene” : Mentre tutti continuano a scommettere che il Governo possa avere vita breve, c’è invece chi pensa possa durare davvero fino alla fine. “Si illude chi ha scritto o previsto una crisi di Governo. Salvini ha fatto i suoi conti ed ha deciso che alla Lega non conviene giocare la carta delle elezioni anticipate”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci. Che va oltre commentando anche la ...

Rixi - è il giorno della sentenza. Siri : “Salvini non accetterà sue dimissioni”. Di Battista : “Impensabile una crisi” : È il giorno della sentenza per il sottosegretario ai trasporti Edoardo Rixi e per gli altri 18 imputati accusati con lui di peculato nel processo per le “spese pazze” in regione Liguria. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha chiesto per l’esponente della Lega 3 anni e 4 mesi e, in caso di condanna, si aprirebbe un nuovo fronte di scontro all’interno della maggioranza. Il contratto di governo infatti parla chiaro: ...

L’ira di Conte sulla sfida leghista all’Ue : “Piena fiducia da Salvini o sarà crisi” : Ci ha messo quasi 48 ore a ritrovare il miglior sorriso da offrire all’evidenza schiacciante di essere messo con le spalle al muro da Matteo Salvini. «Non mi sento commissariato», risponde Giuseppe Conte ritrovando le telecamere dopo due giorni all’Europa Building di Bruxelles. Ma in realtà in questa frase manca il pezzo più importante che racchiud...

Briatore : "Avrei votato Salvini - ha fatto un lavoro incredibile. M5s? È più in crisi della Ferrari" : “Per chi avrei votato alle europee? Per Matteo Salvini, perché è l’unico Ministro che, da quando conosco cosa succede in Italia, si è dato da fare, ha fatto un lavoro incredibile. Ora penso che debba iniziare a governare e smettere di andare sulle piazze, non si può stare sempre in campagna elettorale, ora c’è bisogno di governare questo Paese perché è un disastro”. Flavio ...

M5s - Livorno simbolo della crisi nata anche dal patto nazionale con Salvini. E ora il Pd punta sul “fronte democratico” : Cinque anni fa Livorno si era risvegliata diversa dopo più di settant’anni: il rosso in città era quasi sparito, nessuno parlava più di destra e sinistra, Berlinguer e Gramsci sembravano solo un lontano ricordo. E a parlare di “rivoluzione” ci pensava uno sconosciuto ingegnere aerospaziale, Filippo Nogarin, che aveva trionfato parlando di verde pubblico, mobilità sostenibile, rifiuti zero e attaccando le “clientele e il malaffare” messe in piedi ...