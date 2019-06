Salvini dà i 15 giorni al governo | Se diremo le stesse cose | sarà un problema

Governo - Salvini : “Se tra 15 giorni stessa situazione - è un problema”. Toninelli : “È suo ‘no’ più grande sullo Sblocca cantieri” : A neanche ventiquattr’ore dall’ultimatum di Giuseppe Conte, seguito subito dal mancato accordo sullo Sblocca Cantieri, Lega e M5s tornano a battibeccare. La premessa è simile: “Vogliamo andare avanti”. Lo avevano ribadito di nuovo dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio. Poi però ci sono i distinguo. Matteo Salvini, in collegamento su Rtl, dice di non avere alcuna intenzione di far cadere il Governo, ...

Salvini : “Lega si tiene pronta per governare Roma. Ultimatum di 30 giorni a Di Maio? Non l’ho mai dato” : “La cosa incredibile è che ora alcuni giornali mi danno del genio e del lungimirante, quando fino a venerdì ero una via di mezzo tra un cretino, un razzista, un fascista, un egoista, un ignorante, un quasi nazista, un amico degli evasori fiscali, dei corrotti e dei corruttori. Non sono un genio, ma una persona normale con proposte normali”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di “Non stop ...

Matteo Salvini - sfida totale all'Europa dello spread e della finanza : "Bastano 15 giorni" : Vince la Lega, Matteo Salvini parla della necessità di rivedere i vincoli di bilancio con l'Europa e, puntualissima, scatta la rappresaglia. Una doppia rappresaglia. Già ieri le indiscrezioni rilanciate da Bloomberg circa la lettera che la Commissione europea avrebbe già redatto, l'apertura della pr

Salvini : "Nessun ultimatum di 30 giorni a Di Maio" : Matteo Salvini nega di aver dato alcun ultimatum all’alleato di governo Luigi Di Maio. Il ministro dell’Interno smentisce così il titolo di La Repubblica secondo il quale dopo il risultato delle Europee Salvini darà 30 giorni di tempo al Movimento 5 Stelle. Insomma, il governo andrà avanti, ma dietro l’angolo ci sono provvedimenti sui quali i due partiti di maggioranza sono divisi, a partire dalla TAV. Intanto dall’Europa sta per essere ...

Matteo Salvini - ultimatum a Luigi Di Maio : "Sei sì in 30 giorni o tutti a casa" : Il governo continua, almeno a parole. Lo hanno detto prima il vincitore, Matteo Salvini, poi lo sconfitto, Luigi Di Maio, nel corso del giorno successivo al voto alle Europee. Diversi però i paletti posti sia dal leghista sia dal grillino. Il primo, in particolare, spinge a tutto gas su Tav e autono

Da Trump al rosario. Il segreto del successo di Salvini Quella svolta negli ultimi 2 giorni e il ruolo di Giorgetti : "Mi tocco!". "Mi ritocco!". Sono gli sms con i quali Matteo Salvini, leader della Lega, ha risposto ad Affaritaliani.it durante il pomeriggio di domenica, ben prima delle proiezioni che hanno sancito il trionfo del Carroccio alle elezioni europee, quando... Segui su affaritaliani.it

Europee - a giorni la bomba sul governo : "Decide Salvini - la mia vita nelle sue mani". Rixi sfida Di Maio : Dopo il trionfo della Lega alle Europee, molti commentatori guardano già al big bang del governo. La data è il 30 maggio quando il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, leghista, potrebbe venire condannato per le "spese pazze" in Regione Liguria creando un nuovo caso Siri nella maggioranza

A tre giorni dal voto Salvini si intesta il salvataggio di Carige : Matteo Salvini ha tutto tranne che il timore di pagare il prezzo politico, in termini di crisi di consenso, che può arrivare dritto sui denti quando si utilizzano soldi pubblici per salvare una banca. Quantomeno ostenta questo atteggiamento. Il Pd, con la vicenda di Banca Etruria, insegna quanto possono essere duri i contraccolpi. Il segretario della Lega prova invece a rovesciare la prospettiva e plana idealmente a Genova con ...

Luigi Di Maio - "circolare segreta" alle spalle di Salvini. A pochi giorni dal voto - colpo mortale al governo? : Una circolare segreta, alle spalle della Lega. Il Corriere della Sera riporta come Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, abbia dato incarico all'Ispettorato nazionale del lavoro, dipendente direttamente dal suo Ministero, di firmare una circolare che di fatto rappresenta il primo passo verso il salar

Matteo Salvini - il retroscena clamoroso : "Fino a due giorni fa era tutto pronto - poi qualcosa è cambiato" : Era tutto già pronto. Poi, all'ultimo minuto, Matteo Salvini avrebbe cambiato copione. Secondo un retroscena del Corriere della Sera, i leghisti più insofferenti nei confronti del Movimento 5 Stelle assicurano che il Capitano fino a giovedì era pronto a tuonare dal palco di piazza Duomo contro Luigi

Il grande tour di Matteo Salvini : nel 2019 solo 17 giorni al ministero dell’Interno : Matteo Salvini è stato 'assente' al Viminale nel 70% dei giorni del 2019. A calcolarlo è stata La Repubblica, che grazie soprattutto ai social del leader della Lega ha stimato che Salvini si è presentato al suo ministero solo per 17 giornate piene. Quello iniziato il 1 gennaio a Bormio viene considerato un grande tour elettorale che non si è mai interrotto.Continua a leggere

Salvini oggi è in tour elettorale in sei città. Nel 2019 al Viminale solo 17 giorni... : Questa mattina Matteo Salvini ha dato il buongiorno ai suoi follower così:"Buon martedì Amici, un saluto dal Veneto. Tra poco sarò a Montecchio Maggiore, poi ad Arzignano, Verona, Negrar, San Bonifacio e questa sera in Emilia, a Carpi. Alla faccia di chi ci vuole male, io non mollo!"Non una scelta perfetta in una giornata in cui Repubblica è uscita con un articolo in cui fa i conti sulle presenze del ministro al Viminale e infatti la prima ...