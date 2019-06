Salva Roma | non c' è intesa | avanza l' ipotesi stralcio Raggi | tagliate gli interessi

Dl Crescita - arriva lo scivolo per le grandi aziende : via 7 anni prima della pensione. Vertice governo : sul tavolo il Salva-Roma : La possibilità per le grandi aziende con più di mille lavoratori e che attuano un rinnovamento tecnologico di licenziare i più anziani, dando loro in cambio uno ‘scivolo‘ – a carico delle imprese – fino a 7 anni dalla pensione. Lo prevede un emendamento al decreto Crescita presentato dai relatori Raphael Raduzzi (M5s) e Giulio Centemero (Lega) nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. I pre-pensionamenti ...

Salva Roma - altro rinvio. M5S apre allo stralcio : «Equilibri troppo fragili» : Il tentativo di un'ultima mediazione è affidato al vertice di maggioranza fissato per stamattina. Presenti i due viceministri all'Economia, la grillina Laura Castelli e il leghista...

Raggi : vogliono continuare a Salvare banche piuttosto che difendere risparmi romani : Roma – “Sul ‘taglia debito’ o ‘Salva Roma’, come lo vogliamo chiamare, se preferiscono continuare a salvare le casse delle banche invece che difendere i risparmi dei romani e degli italiani lo dicano subito, perche’ la nostra pazienza e’ finita”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine della presentazione della Notte bianca dello Sport di Roma Capitale, a chi le chiedeva un ...

Salva-Roma - Conte da Raggi ma M5S è pronto a sfilarsi : Virginia Raggi si aspettava rassicurazioni, invece nel faccia a faccia di ieri in Campidoglio Giuseppe Conte ha sfoggiato solo un cortese distacco: «Il Salva-Roma? Ne parleremo al vertice con...

Roma - donna morta alla stazione di Lepanto : «Un incidente - ha provato a Salvarsi». Metro A - riattivata tratta Termini-Battistini : Una donna di 35 anni è morta incastrata tra i binari e la banchina della stazione Lepanto della Metropolitana linea A di Roma. La procura di Roma ha avviato una indagine per omicidio colposo....

Roma - donna morta alla stazione di Lepanto : «Un incidente - ha provato a Salvarsi». Metro A chiusa da Termini a Battistini : Una donna di 35 anni è morta incastrata tra i binari e la banchina della stazione Lepanto della Metropolitana linea A di Roma. La procura di Roma ha avviato una indagine per omicidio colposo....

Roma - bimba muore soffocata da una caramella/ Organi donati : Salvati 3 bambini : A Roma, una bimba di soli due anni è morta soffocata da una caramella: i genitori hanno donato gli Organi, e sono stati salvati tre bambini

Salva-Roma - i timori della Raggi : «Ora rischiamo» : La prima sfida sul Campidoglio, tornato numeri alla mano più che contendibile, si giocherà a breve in Parlamento. E nel braccio di ferro tra i gialloverdi, a rimetterci potrebbe essere...

Atalanta - il sogno Champions è realtà! Inter pessima - ma l’Empoli ‘la Salva’ : Milan e Roma costrette all’Europa League : Atalanta e Inter vincono all’ultima giornata e si qualificano per la prossima Champions, Milan e Roma costrette ad accontentarsi dell’Europa League Un finale trhilling, emozioni su emozioni che premiano Atalanta e Inter che staccano il pass per la Champions obbligando Milan e Roma all’Europa League. Piero Cruciatti/LaPresse Se i nerazzurri di Gasperini mettono la ciliegina sulla torta ad un campionato pazzesco, la squadra ...

Incendio Roma - si Salva nudo sul cornicione/ Video choc - aveva appiccato lui il fuoco : Incendio in appartamento a Roma: ragazzo seminudo sdraiato su cornicione si salva dal rogo che aveva appiccato lui. Il Video choc e il salvataggio

Roma - palazzo va a fuoco e il ragazzo è costretto a rifugiarsi sul cornicione : il Salvataggio è da brividi. Le immagini : Un palazzo, nel quartiere Appio Tuscolano, a Roma, è andato in fiamme probabilmente per un cortocircuito nella cucina di una appartamento al terzo piano. L’edificio è stato fatto evacuare ma l’inquilino, non riuscendo a scappare, è stato costretto a rifugiarsi sul cornicione per diversi, interminabili minuti. Nel video, realizzato da Stefano Miceli che gestisce la pagina Facebook Roma Pulita! (dove è stato diffuso), si vede il ...

Cartello choc su aborto a Roma - Brandi (Pro Vita) : “Abbiamo ricordato a Greta che vanno Salvati anche i cuccioli d’uomo” : “Greta Thunberg vuole salvare il pianeta. Noi le ricordiamo che bisogna salvare non solo le piante e gli animali, ma anche i cuccioli d’uomo“. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), il presidente dell’associazione Pro Vita, Toni Brandi, difende il maxi Cartellone di 250 metri quadrati affisso sulla facciata di un palazzo a Roma, sulla Tiburtina. Il manifesto choc contiene una dedica alla giovanissima attivista ...

"Cara Greta - se vuoi Salvare il pianeta - salviamo i cuccioli d’uomo". A Roma il manifesto anti-abortista : “A Roma in via Tiburtina, è stato affisso il più grande manifesto pro life d’Italia (250 metri quadri), che ha come protagonista Michelino a 11 settimane dal concepimento e lo slogan: ’Cara Greta se vuoi salvare il pianeta, salviamo i cuccioli d’uomo. #Scelgolavita”.Lo annunciano l’associazione Pro Vita e Famiglia, autori del cartellone choc, sottolineando come l’affissione arrivi ...

Incendio a Centocelle - tifoso della Roma Salva vite. Totti : 'Sei formidabile' : Spero ora stiano tutti bene', le sue parole a Centro Suono Sport. Una storia a lieto fine che ha colpito anche Francesco Totti , l'ex numero 10 ha inviato un video ringraziamento direttamente a ...