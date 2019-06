Rugby | Mondiali Under20 2019 | Australia-Italia 36-12 Oceanici troppo forti per gli

Rugby - Mondiali Under20 2020 : organizzazione assegnata all’Italia. Rassegna per la terza volta nel Bel Paese : Dopo il 2011 e il 2015 l’Italia tornerà ad ospitare i Mondiali Under 20 di Rugby: dopo l’edizione di quest’anno, che si disputerà in Argentina, il prossimo anno toccherà al Bel Paese ospitare la Rassegna iridata di categoria. Lo ha annunciato il numero uno del Rugby italiano, Alfredo Gavazzi al quotidiano “Libertà“. Queste le parole del presidente della FIR: “Potremmo rivedere la formula e rifarci ad esempio ...

Rugby - Italia verso i Mondiali 2019 : gli azzurri sfideranno la Russia in casa ad agosto - previsti 4 test di lusso : L’Italia affronterà la Russia nell’unico test casalingo prima dei Mondiali di Rugby. La nostra Nazionale incrocerà la compagine dell’Est Europa allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto (in provincia di Ascoli Piceno) nella giornata di sabato 17 agosto. I ragazzi di Conor O’Shea scenderanno in campo in altre tre occasioni per preparare al meglio la rassegna iridata che andrà in scena in Giappone dal 20 ...

Rugby - Mondiali 2019 : scegli gli arbitri per la manifestazione iridata : Ci avviciniamo sempre più all’appuntamento più importante della stagione per quanto riguarda il mondo della palla ovale: il prossimo 2 novembre l’esordio per quanto riguarda il Mondiale di Rugby. Sono stati scelti oggi gli arbitri, gli assistenti e i TMO che saranno protagonisti nelle partite per quanto riguarda la Coppa del Mondo giapponese. arbitri (12): Wayne Barnes (Inghilterra), Luke Pearce (Inghilterra), Jérôme Garcès ...

Rugby - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Primo listone da 44 azzurri verso la Coppa del Mondo : Ci sono 23 atleti del Benetton, 16 delle Zebre e 5 che militano all’estero: questa la composizione dei 44 convocati da parte del CT della Nazionale italiana di Rugby Conor O’Shea in vista dei raduni estivi in Trentino che faranno da preludio agli ultimi Test Match prima della Coppa del Mondo che si disputerà in Giappone. Confermato il blocco che ha costituito l’ossatura della Nazionale nell’ultimo Sei Nazioni, si ...

Rugby - Francia : dopo i Mondiali il nuovo ct sarà Fabien Galthie : Galthie, 50 anni, ha collezionato 64 presenze come mediano di mischia e sarà assistente di Brunel nella prossima Coppa del Mondo. Galthie dovrebbe firmare un contratto fino al 2023. 0