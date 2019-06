Rotolini di frittata al pesto

cosacucino.myblog

(Di martedì 4 giugno 2019)dialIngredienti 4 uova una sfoglia di mozzarella in rotolo 100 g di2 pomodori un ciuffo di basilico 30 g di pecorino grattugiato olio extravergine d’oliva sale, pepe Preparazione 1) Sgusciate le uova in una ciotola, insaporitele con un pizzico di sale e di pepe, poi sbattetele con una forchetta e unite qualche foglia di basilico lavata, asciugata e tagliuzzata. 2) Scaldate poco olio in una padella antiaderente, versate il composto di uova e cuocetelo qualche minuto per lato. 3) Stendete lasu un tagliere, rifilate i bordi dando una forma rettangolare e adagiatevi la sfoglia di mozzarella: spalmatela con il, arrotolate lae tagliate il rotolo a fette alte 4-5 cm. 4) Oliate una pirofila e sistemate sul fondo delle fette di pomodoro spesse circa un cm; disponete sopra ognuna un tronchetto di rotolo, cospargete con il ...