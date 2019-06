Roma | smantellato il sodalizio del clan Fragalà | sequestrata formula di affiliazione

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) I carabinieri del Ros hanno eseguito stamane una vasta operazione antimafia, che ha portato all'arresto di ben 31 persone, tutte ritenute affiliate al, il quale stava studiando un modo per mettere nuovamente mano sul litorale vicino. L'operazione è stata denominata "Equilibri", e ha visto coinvolti militari sia nel Lazio che in Sicilia, precisamente a Catania. Difatti gli appartenenti alsono proprio originari del capoluogo di provincia siciliano, poi però si sono trapiantati nella Capitale. Quanto emerso dall'inchiesta ha veramente dell'incredibile, e per la prima volta è stata ancheunadiad ungiudicato di stampo mafioso. Inoltre ci sarebbero stati legami con la camorra, per la precisione con ildei Casalesi. Pesante clima di intimidazione Secondo chi indaga ilin questione aveva messo su un ...

