Roma | blitz del Ros contro il clan Fragalà | 31 arresti L’intercettazione | “Se mi sento

(Di martedì 4 giugno 2019) “Io quando mitradito da qualcuno, che potrebbe anche essere mio padre o mio figlio, io gli sparò. Dice ‘che ammazzeresti tuo figlio?’ Sì sì, perché no, Se mio figlio cammina con me, facciamo il reato insieme e mi tradisce, io lo ammazzo”. Così parlava in una conversazione captata dagli investigatori nel 2015 il presunto boss Alessandro, finito in manette oggi nell’ambito dell’operazione del Ros, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di, che ha portato a una trentina die perquisizioni in provincia die Catania. Iloperava in particolare sul litoraleno, tra Ardea, Pomezia e Torvajanica, e oltre a gestire il traffico di droga, era diventato l’incubo di commercianti e imprenditori, costretti a subire estorsioni, minacce e attentati dinamitardi. Tutte azioni condotte con metodo mafioso, secondo l’accusa. ...

