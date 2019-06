Roland Garros – Federer immenso | il derby svizzero è suo | Wawrinka ko ai quarti di finale

LIVE Federer-Wawrinka - Roland Garros 2019 in DIRETTA. Federer sfiderà Nadal in semifinale. Vittoria 7-6 - 4-6 - 7-6 - 6-4 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale del Roland Garros 2019 tra i due svizzeri Roger Federer e Stan Wawrinka. Il match d’apertura sul “Suzanne Lenglen” è senza dubbio la sfida di cartello di questa giornata, vedendo confrontarsi due giocatori di altissimo profilo che sapranno regalare spettacolo. Un match dai tanti significati quello a cui assisteremo. Federer, come è noto, ha fatto ...

Roland Garros 2019 : Rafael Nadal asfalta Kei Nishikori e vola in semifinale. Lo spagnolo si impone in tre set : Sul “Philippe Chatrier” è andata in scena un’esibizione di forza e determinazione da far spavento e il protagonista è sempre lo stesso. Lo spagnolo Rafael Nadal conquista la sua dodicesima semifinale (31esima in uno Slam) in carriera nel Roland Garros, surclassando il giapponese Kei Nishikori (n.7 del mondo), molto stanco per gli incontri precedenti, con il punteggio di 6-1 6-1 6-3 in 1 ora e 53 minuti di partita. Una vera e ...

Roland Garros – Nadal primo semifinalista : Nishikori ko in 3 set : Rafa Nadal in scioltezza contro Nishikori ai quarti del Roland Garros 2019: il maiorchino conquista la sua 31ª semifinale in uno Slam E’ Rafa Nadal il primo semifinalista del Roland Garros 2019: il tennista spagnolo ha battuto ai quarti di finale il giapponese Kei Nishikori con estrema scioltezza. Nonostante uno stop per timore di pioggia, il numero numero 2 del ranking ATP ha mantenuto alta la concentrazione, trionfando dopo ...

Roland Garros – Tutto fermo a Parigi : match sospesi per… timore di pioggia : I quarti di finale del Roland Garros sospesi per timore di pioggia: si fermano i match maschili dello Slam francese Tutto fermo al Roland Garros, dove si stanno disputando i quarti di finale dei tornei maschile e femminile. Proprio mentre Nadal si trovava quasi ad un passo dalla vittoria e Federer e Wawrinka regalavano spettacolo, col Re Roger in vantaggio sul suo connazionale, gli organizzatori hanno deciso di interrompere i match per ...

