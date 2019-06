Roland Garros 2019 | Rafael Nadal asfalta Kei Nishikori e vola in semifinale Lo spagnolo

oasport

(Di martedì 4 giugno 2019) Sul “Philippe Chatrier” è andata in scena un’esibizione di forza e determinazione da far spavento e il protagonista è sempre lo stesso. Loconquista la sua dodicesima(31esima in uno Slam) in carriera nel, surclassando il giapponese Kei(n.7 del mondo), molto stanco per gli incontri precedenti, con il punteggio di 6-1 6-1 6-3 in 1 ora e 53 minuti di partita. Una vera e proprio mattanza sulla terra rossa di Parigi in un match che non ha avuto praticamente mai storia, prolungato solo dall’arrivo di un acquazzone abbattutosi sulla capitale francese. Si conferma la tradizione positiva dell’iberico (n.2 del mondo) contro il nipponico, sconfitto per la quinta volta in cinque match su questa superficie e per l’undicesima in tredici incroci totali. Numeri non certo casuali quelli di Rafa che, dunque, dà ...

