Ripensare l’Europa tra democrazia e lavoro

(Di martedì 4 giugno 2019) Il risultato delle recenti elezioni europee sembra dare ragione non solo a chi simpatizza con chiusure nazionaliste o sovraniste, ma a chi presenta scetticismo con le possibilità di riforma in senso sociale dell’Unione Europea.La crisi delle più diverse tra le maggiori formazioni politiche – dai socialdemocratici tedeschi ai conservatori britannici - non è di poco conto. Nel caso italiano si registra un calo nella partecipazione elettorale che è in continuità con quello delle ultime elezioni politiche del 2018, le meno partecipate della storia repubblicana. Di questo, ovvero della crescente sfiducia nelle attuali forme della rappresentanza politica, va preso atto, in quanto che ogni discorso sullanon può limitarsi al dato dell’urna.Il voto europeo rispecchia una tendenza globale, di critica ad una globalizzazione ...

