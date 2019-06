optimaitalia

(Di martedì 4 giugno 2019) Arrivano in queste ore ulterioridopo quelle riportate lo scorso fine settimana per tutti coloro che stanno cercando un nuovo smartphone a prezzo vantaggioso, a partire da modelli come i variP2020e SamsungS10. Si tratta di un contesto diversi rispetto a quello precedentemente linkato, se non altro perché quanto trapelato oggi 4 giugno si lega alla campagna Happy Black. Proviamo dunque ad esaminare più da vicino gli sconti in questione. Nello specifico, non possiamo non partire dal dispositivo che nell'ultimo ha fatto registrare un volume di vendite superiore qui in Italia e nel resto d’Europa. Mi riferisco aP20, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte chi intende portarselo a casa tramitepuò parlo con un esborso pari a 215 euro. Parallelamente, il prezzo della compagnia telefonica per ...

OptiMagazine : Rilancio di Vodafone per Huawei P20 Lite, Mate 20 Lite e Galaxy S10 Plus: le offerte di giugno… -