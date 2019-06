Rifiuti | scoperto maxi traffico illecito nel Nord Italia

ilgiornale

(Di martedì 4 giugno 2019)un vastodial: arrestate 20 persone dai carabinieri del Noe di Milano in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Campania. Le accuse sono, a vario titolo, didi, realizzazione di discariche abusive e intestazione fittizia di beni. Sequestrate due aziende operanti nel campo del trattamento deie quattro società di trasporto nelle province di Pavia, Belluno, Verona, Bergamo, Caserta e Monza Brianza, oltre a vari automezzi per un valore complessivo di circa 3.000.000 di euro. In tutto 24 gli indagati. (Lapresse) Redazione 

