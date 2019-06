Rifiuti in mare | il Bollettino del Lamma farà il punto due volte alla settimana

Rifiuti a mare - nel dossier nazionale anche i dati di Sampieri : Per il secondo anno consecutivo la spiaggia di Sampieri rientra nel dossier sui Rifiuti spiaggiati pubblicato da Legambiente.

6 ragazzi italiani scoprono come trasformare i Rifiuti in energia pulita : 6 ragazzi italiani scoprono come trasformare i rifiuti in energia pulita Nel 2012 sei ragazzi italiani tra i 20 e i 30 anni si trasferiscono in California con il sogno… L'articolo 6 ragazzi italiani scoprono come trasformare i rifiuti in energia pulita proviene da Essere-Informati.it.

Da Seat un progetto per trasformare i Rifiuti organici in biocombustibile - : "Con questo gas rinnovabile, affrontiamo questioni attualmente molto importanti: contribuire all'economia circolare, ridurre i rifiuti e ridurre l'effetto serra, poiché la produzione e uso del biogas ...

Un mare di Rifiuti da raccogliere : riparte Fondali Puliti 2019 : Due ore di lavoro subacqueo, un mare di rifiuti raccolti . È iniziata così, domenica 14 aprile ad Alassio , Savona,, l' Operazione Fondali Puliti : 72 subacquei e una quarantina di assistenti e ...

Rifiuti plastici in mare - pescatori Fiumicino ne raccolgono 1 tonnellata : In sole 4 settimane dalle reti dei pescatori di Fiumicino, ad una distanza compresa tra 3 e 14 miglia dalla costa e dai 16 ai 120 metri di fondale

“Fishing for litter” a Fiumicino : in un mese raccolta una tonnellata di Rifiuti in mare : Regione Lazio, Corepla e Arpa Lazio presentano i primi risultati dell’attività di “Fishing for litter” a Fiumicino, realizzata nell’ambito del protocollo di intesa per ridurre il fenomeno della plastica in mare nel litorale laziale e migliorare le performance ambientali Si è tenuta nel pomeriggio la presentazione dei primi dati relativi al progetto sperimentale di raccolta dei rifiuti plastici che ha visto protagonisti i pescatori di Fiumicino ...

A pesca di Rifiuti : nel Golfo di Napoli la legge Salvamare è già realtà : Un pescato abbondante, ricco però di plastica e tanti altri rifiuti. La legge Salvamare è già attiva da diversi mesi nel Golfo di Napoli. I pescatori della penisola sorrentina e di Ischia e Procida si sono già attivati, anticipando di qualche mese la legge (che permette ai pescatori di portare rifiuti a terra senza incorrere in sanzioni), approvata dieci giorni fa su proposta del Ministro dell’Ambiente Costa. Nei mesi invernali numerose ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Rifiuti : domani - sabato 13 aprile - non sarà raccolto l'organico. : "Il servizio riprenderà lunedì 15 aprile" sabato 13 aprile non saranno raccolti i Rifiuti organici ed il servizio riprenderà regolarmente da lunedì 15 aprile. Lo rende noto il sindaco Nicola Rizzo che ...

Mare : sulle spiagge italiane oltre 770 Rifiuti ogni 100 metri - l’80% è di plastica : “In fondo al Mare ci sono buste, bottiglie, contenitori per alimenti e attrezzi da pesca. Con la legge SalvaMare contiamo di dare un contributo a risolvere questa emergenza. Non è possibile che su 150 tartarughe morte spiaggiate, i ricercatori ci dicano che tre su quattro presentano plastica nel corpo“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, in occasione della Giornata del Mare e della cultura marina, ...