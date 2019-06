RICORSO CESARE BATTISTI CONTRO ERGASTOLO Legali in Cassazione accordo con

Cesare Battisti - RICORSO in Cassazione/ "Annullare l'ergastolo - bastano 30 anni" : Cesare Battisti , l'avvocato fa ricorso in Cassazione contro la sentenza di ergastolo: " bastano 30 anni di galera". Ecco le ultime novità

Cesare Battisti - gli avvocati presentano RICORSO contro la sentenza di ergastolo : “Rispettare l’accordo preso con il Brasile” : Cesare Battisti non vuole passare la vita in carcere. I suoi avvocati hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza di ergastolo emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Assise d’appello di Milano il 22 maggio di quest’anno. In quell’occasione, i giudici avevano respinto la richiesta della difesa di commutare la pena del carcere a vita a 30 anni di reclusione. Battisti, condannato per quattro omicidi commessi ...