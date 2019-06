Retroscena Roma | offerta a Ten Hag la panchina giallorossa | secco rifiuto dell’Ajax

Totti - il Retroscena : “Congiura di De Rossi e altri senatori della Roma contro di lui” : Si erano salutati con un lungo abbraccio e con quella frase, “non volevo“, carpita dalle telecamere. Francesco Totti e Daniele De Rossi, i due simboli della storia moderna della Roma, ora entrambi lontani dal campo e dalla fascia da capitano. Chi non voleva fare cosa? Se lo sono chiesti in tanti dopo quel video. Il quotidiano La Repubblica dà la sua versione dei fatti, partendo da una mail, datata 16 dicembre 2018, scritta dal ...

Un Retroscena (piuttosto inquietante) su De Rossi - la Roma e Totti : A dicembre all'interno della Roma si creò una fronda interna contro l'allenatore Eusebio Di Francesco e contro lo stesso Francesco Totti, guidata dal capitano Daniele De Rossi e da tre senatori, Kolarov, Dzeko e Manolas: lo scrive Repubblica in un lungo articolo da Siviglia firmato da Carlo Bonini e Marco Mensurati. Nel servizio, che cita una mail del preparatore atletico Ed Lippie al presidente Jim Pallotta, si sostiene che i quattro ...

De Rossi-Roma - Retroscena : spuntano audio su whatsapp… : A due giorni dall’annuncio di addio tra Daniele De Rossi e la Roma, non si placano le polemiche. La vicenda si arricchisce di ulteriori retroscena, tra cui quelli di alcuni audio whatsapp che il calciatore avrebbe inviato ad un amico e che descrivono il colloquio avuto con l’amministratore delegato Guido Fienga. In particolare, si discuteva della possibilità di un contratto a gettone, proposto dallo stesso centrocampista una ...

Roma - il Retroscena sulla curiosa offerta della società a De Rossi : De Rossi e della Roma si lasceranno a fine stagione dopo 18 anni di amore, la società ha proposto un contratto “offensivo” per il blasone del capitano giallorosso Le strade di De Rossi e della Roma si divideranno a fine stagione, per volere del club, come rivelato dal calciatore in un confronto con i tifosi. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il club avrebbe offerto al capitano un contratto a gettone, variabile in base ...

Roma - il Retroscena svelato dal CEO Fienga : “abbiamo detto ieri a De Rossi di non voler rinnovare” : Il CEO della società giallorossa ha comunicato il modo in cui De Rossi ha saputo della decisione del club di non rinnovare il contratto “ieri la società e De Rossi si sono incontrati e gli abbiamo comunicato la decisione di non rinnovare contratto. Ho espresso a De Rossi la volontà di averlo nell’organico della società e continuare la sua carriera all’interno della Roma nel percorso che lui deciderà. Personalmente spero ...

Daniele De Rossi - il Retroscena sull'addio alla Roma : la frase sospetta di Pallotta : L'addio di Daniele De Rossi alla Roma ha letteralmente mandato in tilt i tifosi gialloRossi, spiazzati dall'annuncio su Twitter di prima mattina dall'account ufficiale della società. E in un comunicato firmato direttamente dal presidente James Pallotta si leggono in controluce i motivi del divorzio.

Luigi Di Maio e Virginia Raggi - Retroscena : "Rom e romani" - pazzesca faida grillina - capetto fuori controllo : La visita della sindaca di Roma Virginia Raggi alla famiglia rom sotto assedio a Casal Bruciato ha fatto letteralmente saltare i nervi al vicepremier grililno Luigi Di Maio. Secondo un retroscena dell'Adnkronos, il leader del M5s si sarebbe sfogato contro la Raggi per la mossa azzardata in solidarie