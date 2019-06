Respinto in Francia | albanese scappa da polizia e torna in Italia a nuoto

ilgiornale

(Di martedì 4 giugno 2019) Fabrizio Tenerelli Protagonista della rocambolesca fuga è unche era statoindallana. Una volta preso in custodia dagli agenti del collaterale organo francese, èto tuffandosi in mare endo anel nostro Paesedalladi frontierana a quella francese, perché irregolare, un cittadinoto dalle autorità transalpine, che lo avevano preso in custodia, per gettarsi in mare perre anel nostro Paese. E’ davvero singolare quanto accaduto, stamattina, al confine italo francese, di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Protagonista è un giovane che, come si dice in linguaggio tecnico, è stato “riammesso” in, in quanto gli agenti hanno provato il suo ingresso clandestino nel nostro Paese. Pochi istanti dopo che gli uomini della “Paf” - l’analogadi frontiera ...

RenatoMaiaron : In Europa l’assalto nazionalista populista di stampo fascista è stato respinto , con le sole eccezioni dei soliti U… - gabriella_roux : 'Chiamati dai sovranisti a un referendum per rinnegare la Ue, gli europei hanno respinto, tranne che in Italia e in… -