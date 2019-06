RepNa | primo obiettivo Lozano Rodrigo è il piano B

ilnapolista

(Di martedì 4 giugno 2019) Del mercato estivo del Napoli Ancelotti e De Laurentiis hanno parlato nel weekend trascorso a bordo dello yacht noleggiato dal presidente e salpato verso la Costiera Amalfitana. Lo scrive Repubblica Napoli. De Laurentiis ha ascoltato le richieste dell’allenatore per un acquisto che aumenti il tasso tecnico della squadra e si è impegnato ad accontentarlo, nei limiti del possibile, “anche a costo di fare uno strappo alla proverbiale oculatezza del club nella gestione dei conti”. Il presidente ha promesso di prendere un attaccante di valore ma a patto di trovare quello giusto. C’è il limite del target di De Laurentiis da valutare. Sono già al limite i due top player avvicinati in questi giorni alla società: il fantasista colombiano James Rodriguez e l’esperto centravanti Diego Costa. Entrambi sono acquisti valutabili solo in caso di cessioni ...