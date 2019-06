Real Madrid | l' arrivo di Jovic è ufficiale | 60 milioni all' Eintracht

Calciomercato - primo colpo Real Madrid : "l'ammazza-Inter" Jovic dall'Eintracht per 65 milioni - ora Hazard : L'ammazza Inter per Zinedine Zidane. È ufficiale il passaggio di Luka Jovic dall'Eintracht Francoforte al Real Madrid. Lo ha annunciato il club spagnolo con una nota pubblicata sul proprio sito web. Il 21enne attaccante serbo ha firmato con i Blancos un contratto fino al 30 giugno 2025, e il costo d

Real Madrid - niente da fare per Neymar : Hazard c’è ed adesso si punta Mbappè : Intenzioni molto importanti in casa Real Madrid, dopo una stagione deludente i Blancos si candidano ad essere grandi protagonisti nella prossima stagione. Nelle ultime ore è arrivata una decisione: niente Neymar. Secondo quanto riportano oggi i media spagnoli vicino al club blancos il Real Madrid teme il suo eventuale adattamento, secondo ‘AS’ l’agente del calciatore è stato a Madrid tre settimane fa per incontrare ...

Real Madrid - Pogba e il sogno Salah per tornare Galactico. Ma il vero colpo è del Barça. Occhio a Griezmann e Rakitic : Per essere attraenti, oltre alla benevolenza di madre natura, c’è bisogno di personalità e inclinazione. Tutte qualità che il Barcellona ha fiutato da tempo anticipando la concorrenza e strappando al mondo, già nel mese di gennaio, lo straordinario talento di Frenkie De Jong per la bellezza di 75 milioni di euro più 11 legati ai bonus. L’ormai ex centrocampista dell’Ajax arricchirà la mediana della squadra blaugrana: “Ha tecnica, visione, ...

Asse Napoli-Real Madrid - Gazzetta – Tripla operazione in vista : nel mirino 3 talenti blancos. I dettagli : Asse Napoli-Real Madrid, Gazzetta – Tripla operazione in vista: Asse Napoli-Real Madrid, Gazzetta – Tripla operazione in vista. Sei anni fa un’ operazione simile portò a Napoli Raul Albiol, Josè Maria Callejon e Gonzalo Higuain. Un affare che ha spianato la strada alla così detta internazionalizzazione del club. Correva l’ anno 2013, quando sulla panchina azzurra si apprestava a sedere Rafael Benitez, che all’ ...

Calciomercato Napoli - si guarda in casa Real Madrid : Hernandez - Ceballos e Llorente gli obiettivi : Calciomercato Napoli – Il Napoli programma già la prossima stagione. Si riparte da Ancelotti con l’obiettivo di migliorarsi. Giuntoli è al lavoro per regalare al tecnico dei colpi di spessore durante la prossima sessione di Calciomercato. Dopo l’operazione Di Lorenzo, con il terzino dell’Empoli arrivato in Campania per 9 milioni di euro, Giuntoli guarda in Spagna e precisamente in casa Real Madrid: tre gli obiettivi ...

Il CorSport : “Se il Real Madrid vuole Koulibaly - deve pagare i 150 milioni della clausola” : Il Real insiste nel tentativo di sottrarre Koulibaly al Napoli? Il Corriere dello Sport titola “Koulibaly. Intrigo Real” e mette in relazione l’interesse del Napoli per tre giovani interessanti dei Blancos e il corteggiamento della Casa Real per Kalidou. Il quotidiano scrive che il club di Florentino Perez ha già bussato alla porta del Napoli e ha offerto 90 milioni per Koulibaly. La risposta di De Laurentiis è stata picche. Ora, però, al ...

Calciomercato - le notizie di oggi – L’idea del Milan per il centrocampo - la Lazio cambia le fasce - il mega scambio tra Real Madrid e Manchester United : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. IDEA Milan centrocampo – Dopo l’addio di qualche giorno fa di Gattuso e Leonardo, per il Milan è tempo di ripartire da zero. Prima la panchina, poi gli aggiustamenti sulla rosa. Da ...

Calciomercato Real Madrid - i blancos ci provano : mega scambio con lo United - proposti tre calciatori per convincere Pogba : Non lo ha mai mollato e non ha intenzione di farlo. Il Real Madrid vuole Paul Pogba, è risaputo, e ci sta provando in tutti i modi. Secondo il ‘Times‘ i blancos avrebbero adesso in mente un’altra “tattica” per portare a provare il francese in Spagna. Florentino Perez è pronto a mettere sul tavolo tre nomi: Bale, Keylor Navas e James Rodriguez come pedina di scambio per il centrocampista. Per il quotidiano ...

È morto José Antonio Reyes - ex giocatore di Siviglia - Arsenal e Real Madrid : È morto in un incidente stradale José Antonio Reyes, ex giocatore di Siviglia, Arsenal, Real Madrid e della nazionale spagnola dove ha collezionato 21 presenze e 4 reti. Ad annunciarlo su Twitter il club andaluso nel quale il 35enne calciatore spagnolo aveva debuttato nel 1999 e nel quale era cresciuto. Mancino naturale, nel 2004 era passato all'Arsenal dove era stato il primo calciatore spagnolo a vincere ...

