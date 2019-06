Raggi | Roma sempre stata antifascista | pane calpestato ci evoca diritti negati

Salva Roma - non c'è intesa : avanza l'ipotesi stralcio. Raggi : tagliate gli interessi : Più che il governo, sul Salva-Roma scricchiola un pezzo di M5S. Almeno quello Romano è in piena ebollizione. La sindaca Virginia Raggi è su tutte le furie con i compagni di...

Volo Tirana-Roma - botte e minacce : atterRaggio d'emergenza a Pescara : Volo Tirana-Roma, botte e minacce: atterraggio d'emergenza a Pescara Un 29enne poco dopo la partenza del Volo ha cominciato a dare in escandescenza, arrivando a picchiare il suo anziano padre. Le forze dell’ordine hanno poi prelevato il giovane e l’aereo è potuto ripartire alla volta della Capitale Parole chiave: ...

Minaccia passeggeri su Tirana-Roma e causa un atterRaggio d'emergenza : Quaranta minuti di terrore a bordo di un volo della Blue Express Panorama. Decisivo l'intervento di una manager

Raggi : vogliono continuare a salvare banche piuttosto che difendere risparmi romani : Roma – “Sul ‘taglia debito’ o ‘Salva Roma’, come lo vogliamo chiamare, se preferiscono continuare a salvare le casse delle banche invece che difendere i risparmi dei romani e degli italiani lo dicano subito, perche’ la nostra pazienza e’ finita”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine della presentazione della Notte bianca dello Sport di Roma Capitale, a chi le chiedeva un ...

Virginia Raggi acclamata alla festa della repubblica - sorridente annuncia la realtà aumentata a Roma : Nonostante le critiche e le minacce la sindaca di Roma in forma smagliante viene accolta alla festa della repubblica con applausi. Ieri inoltre la stessa sindaca annuncia la realtà aumentata a Roma Virginia Raggi annuncia lo sbarco della tecnologia nella storia di Roma. «La realtà aumentata arriva al Circo Massimo. Grazie alle nuove tecnologie potrete ammirare come … Continue reading Virginia Raggi acclamata alla festa della repubblica, ...

Salva-Roma - Conte da Raggi ma M5S è pronto a sfilarsi : Virginia Raggi si aspettava rassicurazioni, invece nel faccia a faccia di ieri in Campidoglio Giuseppe Conte ha sfoggiato solo un cortese distacco: «Il Salva-Roma? Ne parleremo al vertice con...

Montino : Raggi non ha preso bene mia proposta su stadio Roma - alternativa Fiumicino è reale : Roma – Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, e’ intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione ‘Cosa succede in citta”, condotta da Emanuela Valente. Ha parlato della sua proposta di costruire lo stadio della Roma a Fiumicino. “Un mese fa ho incontrato nel mio ufficio tre dirigenti della Roma. Hanno voluto sapere in cosa consistesse la proposta che avevo messo in campo. L’hanno ritenuta interessante, ...

I 20 parchi di Roma che la Raggi ha deciso di rendere vivibili : Parte dal parco di Villa Fiorelli il programma di investimenti, per un totale di 12 milioni di euro, per la riqualificazione di 20 spazi tra parchi ed aree verdi sia in cento si in periferia. Un pacchetto di lavori che comprende alcuni dei giardini più frequentati da Romani e turisti, in molti casi in preda al degrado. Tra gli interventi previsti sistemazione o rinnovamento di recinzioni e cancelli, installazione di sistemi di ...

Raggi : nuovi cestini in ferro per rifiuti in arrivo nel centro di Roma : Roma – “Finalmente nel centro di Roma metteremo nuovi cestini in ferro per sostituire quelle orribili buste di plastica trasparenti che spesso si rompono lasciando cadere a terra i rifiuti. Questo che vedete in foto e’ un prototipo che stiamo ultimando di progettare con la Soprintendenza di Stato nel rispetto della normativa anti-terrorismo. Anni fa, dopo l’innalzamento dei livelli di sicurezza antiterrorismo, in Italia i ...

Salva-Roma - i timori della Raggi : «Ora rischiamo» : La prima sfida sul Campidoglio, tornato numeri alla mano più che contendibile, si giocherà a breve in Parlamento. E nel braccio di ferro tra i gialloverdi, a rimetterci potrebbe essere...

Salvini : orgoglioso per voto romani - da Raggi si aspettano di più : Roma – “Sono orgoglioso del voto dei cittadini romani, sanciscono il fatto che dal sindaco di Roma si aspettano tanto di piu'”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa al Viminale. L'articolo Salvini: orgoglioso per voto romani, da Raggi si aspettano di più proviene da RomaDailyNews.

Pd primo partito a Roma : 5S perde 225mila voti da elezione Raggi - boom Lega : Roma – Il voto europeo di ieri a Roma ha stravolto completamente i rapporti di forza tra i principali partiti nella Capitale che erano stati fissati tre anni fa nelle ultime amministrative. A partire dal Movimento Cinque Stelle, che con Virginia Raggi esprime il sindaco e il governo cittadino: nel 2016 il Movimento Cinque Stelle raccolse ben 420.435 voti, risultando primo partito con il 35,3%. Oggi, a meno di tre anni di distanza, il ...

Elezioni europee - crollo M5S. A Roma pesa anche l?effetto Raggi. Voti in fuga nel Sud : Tarda notte, il Campidoglio è disabitato. E chiuso. Per lutto? Quasi. La sindaca Virginia Raggi segue i risultati da casa, lontana dai vertici del M5S. Su Roma, la Capitale controversa e...

Campidoglio : Lega - dai romani avviso di sfratto a Raggi : "I romani hanno dato l'avviso di sfratto alla sindaca Raggi, dalle zone più periferiche quelle che maggiormente gli avevano dato credito, arrivano i risultati peggiori per loro. Di converso le periferie vanno a premiare la Lega. I nostri risultati dicono che a Roma siamo il primo partito del centrodestra". Lo dichiara, contattato dall'Agi, Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Campidoglio, commentando il voto nella Capitale per le elezioni ...