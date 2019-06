Quando l’esercito del popolo uccise il suo popolo Quei giorni del 1989 raccontati da chi

ilfoglio

(Di martedì 4 giugno 2019) Pubblichiamo ampi stralci del libro “Pechino” di Ilaria Maria Sala, appena uscito per le edizioni Una città. Le fotografie scattate da Sala nei mesi di aprile, maggio e giugno delsono uno straordinario documento dell’aria che si respirava a Pechino nei mesi che hanno preceduto il massacro

