Quando è meglio non usare la pillola anticoncezionale

Meglio tristi che arrabbiati : il consiglio per restare in salute anche Quando si invecchia : Sotterriamo l'ascia di guerra, sciogliamo i pugni e cerchiamo di pensare positivo: quello di «darsi una calmata» potrebbe non essere solamente il consiglio banale di un amico, ma anche quello professionale di un vero e proprio medico. A rivelarlo è un piccolo studio preliminare pubblicato sulla rivista Psychology and Aging, secondo cui la rabbia, a differenza della tristezza, sarebbe un'emozione non solo in grado di alterare il nostro equilibrio ...

Made in Italy - Salvini : “Quando fate la spesa mangiate italiano e bevete italiano - che significa stare meglio” : Matteo Salvini, parlando in piazza a Monreale, in Sicilia, si è espresso in difesa dell’agricoltura e del Made in Italy: “La prima battaglia che faremo in Europa, se ci darete una mano, sarà riprendere in mano la nostra terra e il nostro mare. E’ una battaglia normale non geniale ma evidentemente per qualcuno prima di noi tanto normale non era“. Quindi, il ministro ha aggiunto: “Quando fate la spesa mangiate ...