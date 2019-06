Protezione vs cura nella politica italiana

huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) Passate le elezioni europee, ed esaurita la messe dei commenti, resta per tutti da ricostruire. In Italia più che altrove. Tutti hanno un problema. La Lega deve costruire una immagine di forza di governo responsabile e moderna, uscendo dalla campagna elettorale permanente.Gli altri tre partiti principali, ossia Il Pd, il M5S e Forza Italia devono trovare una collocazione che superi le ambiguità degli ultimi tempi. È bene cominciare dal mercato potenziale delle forze politiche. Questo è rappresentato dagli aventi diritto al voto.È noto che in questa tornata elettorale ha votato il 55 per cento degli aventi diritto. Se si considera quel mercato potenziale le forze sovraniste (Lega e FdI) coprono un quarto di quel mercato. Infatti, hanno ottenuto insieme il 40 per cento dei consensi dei votanti, che equivale a poco meno del 25 (esattamente il 22) per ...

