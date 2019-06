Pronostico USA vs Jamaica | Amichevole Internazionale 06-06-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di martedì 4 giugno 2019), analisi, edi USA-, giovedì 6 giugno. Consigli per la tua scommessa vincente.Ultimo test per Usa eprima dell’esordio nella CONCACAF Gold Cup. Il team di Gregg Berhalter gioca in casa all’Audi Field di Washington e una vittoria sarebbe un risultato gradito da parte del pubblico amante del soccer. L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla finale della Gold Cup 2017, quando la formazione statunitense vinse per 2-1 grazie alla rete decisiva nei minuti conclusivi dell’incontro firmata da Jordan Morris.Come arrivano USA e?La Nazionale statunitense sta migliorando sia dal punto di vista dei risultati dovuti a un forte rinnovamento dopo la mancata qualificazione per Russia 2018. Da quando è stato nominato nel mese di dicembre come nuovo commissario tecnico Berhalter, gli USA non hanno più ...